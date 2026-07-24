2 ساعت پیش

در پی تهدیدات نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران مبنی بر هدف قرار دادن بریتانیا در صورت اجازه استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور برای بمباران تهران، دولت بریتانیا از آمادگی نیروهای خود برای دفاع از کشور خبر داد.

یک سخنگوی دولت بریتانیا در پاسخ به این تهدیدات به خبرگزاری رویترز گفت: نیروهای مسلح ما برای حفظ امنیت کشور در برابر هرگونه حمله داخلی یا خارجی در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی، توضیح داد که پدافند هوایی بریتانیا شامل بخش‌های پیشرفته نیروی دریایی، زمینی و هوایی است که هماهنگی نزدیکی با متحدان ناتو دارند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرده بود آمریکا از پایگاه هوایی "فیرفورد" در جنوب غربی انگلستان برای حملات هوایی علیه ایران استفاده کرده است. سپاه هشدار داد هر پایگاه نظامی که به این حملات کمک کند، به عنوان "هدف مشروع" نیروهای تهران تلقی خواهد شد.

این تهدیدات پس از تصمیم اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید بریتانیا، مبنی بر تجدید تعهدات کشورش جهت اجازه به آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های نظامی بریتانیا در چارچوب "دفاع دسته‌جمعی از خود" مطرح می‌شود.

در ماه مارس، ایران دو موشک بالستیک به سمت پایگاه مشترک آمریکا و بریتانیا در جزیره "دیگو گارسیا" شلیک کرد که به هدف اصابت نکردند. هم‌زمان یک پهپاد شاهد ایرانی به پایگاه هوایی بریتانیا در "آکروتیری" در جنوب قبرس خسارت وارد کرد؛ پادگانی که لندن بعداً آن را از توافق نظامی خود با آمریکا مستثنی کرد.

این تنش‌های دیپلماتیک و نظامی در حالی بالا گرفته است که بریتانیا، ایران را به انجام حملات سایبری و استفاده از گروه‌های تبهکار برای تعقیب مخالفان خود در خاک بریتانیا متهم می‌کند. نهادهای امنیتی بریتانیا مدعی شده‌اند طی سال گذشته ۲۰ توطئه خرابکارانه وابسته به ایران را خنثی کرده‌اند. در مقابل، ایران تمام این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را بی‌اساس و دارای انگیزه سیاسی خوانده است.