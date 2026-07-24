امارات: حملات ایران نقض آشکار حاکمیت کشورهای عربی است
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی، حملات موشکی و پهپادی جدید و تکراری جمهوری اسلامی ایران به کشورهای بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد.
وزارت امور خارجه امارات روز جمعه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳ مرداد ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیهای تأکید کرد این حملات خصمانه، نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای برادر بوده و تهدیدی مستقیم برای امنیت، ثبات شهروندان و منطقه به شمار میرود. در این بیانیه آمده است که امارات همبستگی و پشتیبانی کامل خود را از بحرین، کویت و اردن اعلام کرده و از تمامی اقدامات و تدابیر این کشورها جهت حفظ امنیت، ثبات و صیانت از خاکشان حمایت میکند.
همزمان، فرماندهی کل نیروهای دفاعی بحرین اعلام کرد نیروهای این کشور موفق شدهاند چندین حمله هوایی ایران شامل موشکی و پهپادی را که شهروندان غیرنظامی را هدف قرار داده بودند، دفع و منهدم کنند. ارتش بحرین با اعلام آمادهباش کامل تمام واحدهای خود، از شهروندان خواست از نزدیک شدن به بقایای راکتها و مواد منفجره جداً خودداری کرده و مراتب را به تیمهای مهندسی اطلاع دهند.
از سوی دیگر، یک منبع رسمی نظامی در نیروهای مسلح اردن گزارش داد که سامانههای پدافند هوایی و جنگندههای نیروی هوایی شاهنشاهی این کشور روز جمعه موفق شدند ۷ فروند موشک و ۶ فروند پهپاد ایرانی را که به سمت خاک اردن شلیک شده بودند، در آسمان رهگیری و سرنگون کنند.