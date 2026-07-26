اقتصاد

رشد چشمگیر صادرات محصولات کشاورزی دهوک در سال جاری

کوردستان صادرات محصولات کشاورزی توسعه کشاورزی

در راستای برنامه‌های دولت اقلیم کوردستان برای بازاریابی محصولات کشاورزان، امسال هزاران تن محصول کشاورزی به خارج از کشور و شهرهای مرکز و جنوب عراق ارسال شده است.

احمد جمیل، مدیر کشاورزی دهوک به "کوردستان۲۴" گفت: دهوک به یک مرکز مهم تولیدات کشاورزی تبدیل شده و چند سالی است که هزاران تن از محصولات کشاورزان به خارج و سایر شهرهای عراق صادر می‌شود.

وی همچنین اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان ماه ژوئن (خرداد/تیر)، ۱۱۰ هزار تن محصول کشاورزی از جمله پیاز، خیار، گوجه‌فرنگی، انار، چمبر خیار، انگور، بادمجان و چندین محصول دیگر به مناطق مرکزی و جنوبی عراق ارسال شده است. هم‌زمان، تمهیدات لازم برای صادرات بخشی از این محصولات به خارج از کشور نیز در حال انجام است.

وی افزود: در کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان توجه ویژه‌ای به بخش کشاورزی شده است؛ به طوری که علاوه بر رشد چشمگیر میزان تولید، بازارهای مناسبی نیز در داخل، سایر نقاط عراق و خارج از کشور برای این محصولات یافت شده و بخش کشاورزی وارد مرحله جدیدی شده است.

بر اساس آمار مدیریت کشاورزی دهوک، سال گذشته بیش از ۲۳۰۰ تن از محصولات برنج، سماق، عسل، انار و ارده به خارج از کشور صادر شده و میزان صادرات سال به سال در حال افزایش است.

 
کاوە جم ,