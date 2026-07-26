رشد چشمگیر صادرات محصولات کشاورزی دهوک در سال جاری

3 ساعت پیش

در راستای برنامه‌های دولت اقلیم کوردستان برای بازاریابی محصولات کشاورزان، امسال هزاران تن محصول کشاورزی به خارج از کشور و شهرهای مرکز و جنوب عراق ارسال شده است.

احمد جمیل، مدیر کشاورزی دهوک به "کوردستان۲۴" گفت: دهوک به یک مرکز مهم تولیدات کشاورزی تبدیل شده و چند سالی است که هزاران تن از محصولات کشاورزان به خارج و سایر شهرهای عراق صادر می‌شود.

وی همچنین اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان ماه ژوئن (خرداد/تیر)، ۱۱۰ هزار تن محصول کشاورزی از جمله پیاز، خیار، گوجه‌فرنگی، انار، چمبر خیار، انگور، بادمجان و چندین محصول دیگر به مناطق مرکزی و جنوبی عراق ارسال شده است. هم‌زمان، تمهیدات لازم برای صادرات بخشی از این محصولات به خارج از کشور نیز در حال انجام است.

وی افزود: در کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان توجه ویژه‌ای به بخش کشاورزی شده است؛ به طوری که علاوه بر رشد چشمگیر میزان تولید، بازارهای مناسبی نیز در داخل، سایر نقاط عراق و خارج از کشور برای این محصولات یافت شده و بخش کشاورزی وارد مرحله جدیدی شده است.

بر اساس آمار مدیریت کشاورزی دهوک، سال گذشته بیش از ۲۳۰۰ تن از محصولات برنج، سماق، عسل، انار و ارده به خارج از کشور صادر شده و میزان صادرات سال به سال در حال افزایش است.