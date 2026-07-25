ابراز همدردی مظلوم عبدی با خانواده قربانیان دیرالزور

1 ساعت پیش

فرمانده کل نیروهای دمکراتیک سوریه، با انتشار پیامی تسلیت خود را به خانواده قربانیان حادثه رانندگی در جاده دیرالزور ابراز داشت؛ حادثه‌ای که به جان‌باختن و مصدومیت ده‌ها شهروند سوری انجامید.

امروز شنبه، ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دمکراتیک سوریه، در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی اکس (X)، اندوه و تأثر شدید خود را در پی وقوع حادثه دلخراش رانندگی در جاده دیرالزور در شرق سوریه ابراز کرد.

مظلوم عبدی در این پیام نوشت: با اندوه و تأسف فراوان، خبر حادثه دلخراش رانندگی در جاده دیرالزور را دریافت کردیم که به جان‌باختن ده‌ها تن از فرزندان ملت سوریه منجر شد.

فرمانده کل قسد ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان افزود: عمیق‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان ابراز داشته و برای مصدومان این حادثه شفای عاجل مسئلت داریم.

مظلوم عبدی همچنین تصریح کرد: در این مصیبت دردناک، خود را شریک غم و اندوه بازماندگان می‌دانیم و از خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت الهی و برای خانواده‌هایشان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

امروز در پی برخورد دو دستگاه اتوبوس در مسیر "دیرالزور – دمشق"، ۳۵ نفر جان خود را از دست دادند و ۳۰ نفر دیگر مصدوم شدند.

وزارت کشور سوریه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این تصادف میان یک دستگاه اتوبوس حامل نیروهای امنیت داخلی و یک اتوبوس مسافربری رخ داده که تلفات و مصدومان سنگینی به همراه داشته است. این وزارتخانه نیز همدردی خود را با خانواده قربانیان این حادثه مرگبار اعلام کرد.