24 دقیقه پیش

اقلیم کوردستان یک‌سوم از درآمد غیرنفتی عراق را تأمین می‌کند؛ این در حالی است که سهم این اقلیم از بودجه عمومی عراق نزدیک به ۱۲ درصد است که آن هم به طور کامل پرداخت نمی‌شود

دیده‌بان اقتصادی "ایکو عراق" اعلام کرد که برای نخستین‌بار در تاریخ مالی عراق، سهم درآمدهای غیرنفتی از کل درآمدهای مالی این کشور به ۱۶ درصد رسیده که بالاترین میزان ثبت‌شده تا به امروز است. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که سهم اقلیم کوردستان از بودجه کل عراق حدود ۱۲ درصد تعیین شده و همین میزان نیز به‌طور کامل به اقلیم نمی‌رسد.

بر اساس این گزارش، نقش اقلیم کوردستان در تحقق این حد نصاب نقشی کلیدی بوده است. درآمدهای اقلیم کوردستان حدود ۵.۵ درصد از کل درآمدهای غیرنفتی عراق را تشکیل می‌دهد که از طریق مبالغ تحویلی توسط حکومت اقلیم به دولت فدرال حاصل شده است.

"ایکو عراق" در بیانیه‌ای مطبوعاتی تصریح کرد: این نخستین‌بار است که در ماه‌های مه و ژوئن، درآمدهای غیرنفتی به ۱۶ درصد می‌رسد؛ در حالی که این میزان برای سال‌های متمادی از ۵ درصد فراتر نمی‌رفت.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که درآمدهای غیرنفتی برای اولین‌بار در دوره نخست‌وزیری "مصطفی الکاظمی" به حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و سپس در دوره "محمد شیاع السودانی" در همان سطح تثبیت شد، تا اینکه در حال حاضر به بالاترین حد تاریخی خود رسیده است.

به گفته این مرکز اقتصادی، درآمدهای غیرنفتی عراق از منابع مختلفی مانند مالیات بر کالاها، عوارض تولید، عوارض عمومی، مالیات بر درآمد و دارایی، درآمدهای انتقالی و چند منبع دیگر تأمین می‌شود.