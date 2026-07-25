سفر نخستوزیر لبنان به بغداد برای احیای خط لوله نفت
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، در سفری رسمی وارد بغداد میشود. این سفر صرفاً ابعاد امنیتی ندارد، بلکه محور اصلی گفتوگوهای وی با علی زیدی، نخستوزیر عراق، به پروژه استراتژیک خط انتقال نفت "عراق-سوریه-لبنان" اختصاص خواهد داشت.
یکشنبه ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶، نواف سلام، نخستوزیر لبنان در سفری رسمی وارد بغداد شود و با علی زیدی، نخستوزیر عراق دیدار کند. این سفر در حالی انجام میشود که گفتوگوهای گستردهای در منطقه پیرامون حوزه انرژی و مسیرهای ترانزیتی در جریان است. لبنان تلاش میکند همکاریهای اقتصادی خود را با عراق، سوریه و ترکیه توسعه داده و روابط اقتصادیاش را با کشورهای منطقه، بهویژه کشورهای عربی تقویت کند. هیئت همراه نخستوزیر لبنان شامل چندین شخصیت عالیرتبه از جمله یاسین جابر وزیر دارایی، جو الصدی وزیر انرژی و سرتیپ حسن شقیر مدیرکل امنیت عمومی این کشور است.
چند روز پیش، عراق و سوریه یادداشت تفاهمی را برای فعالسازی مجدد خط انتقال نفت خام میان کرکوک و بانیاس امضا کردند؛ اقدامی که از پشتیبانی ایالات متحده نیز برخوردار است.
در همین راستا، اشرف ریفی، نماینده پارلمان لبنان اعلام کرد: دولت عراق متعهد به بازسازی خط لوله طرابلس است که قرار است به شبکه خطوط لوله عراق-سوریه متصل شود.
ریفی، ابراز امیدواری کرد سفر نواف سلام در نهاییکردن این پرونده مهم مالی و اقتصادی برای طرابلس و شمال لبنان موفقیتآمیز باشد و آن را یک فرصت تاریخی توصیف کرد.
همچنین آنتوان حبیب، رئیس انجمن توسعه طرابلس و بندر، از احیای پروژههای انرژی در منطقه استقبال کرد و گفت بازسازی پالایشگاه طرابلس یک پروژه بزرگ ملی است. وی، اشاره کرد این اقدام موجب ایجاد هزاران فرصت شغلی و رونق تجاری و دریانوردی در این شهر شده و لبنان را به جایگاه استراتژیک خود در شرق مدیترانه بازمیگرداند.