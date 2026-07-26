"ابتکار تلکیف"؛ گامی برای حفاظت از مسیحیان و دشت نینوا

4 ساعت پیش

ائتلاف مسیحی در عراق در جریان نشست عادی ماهانه خود در تاریخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶، به‌طور رسمی آغاز "ابتکار ملی تلکیف" را با هدف حفظ وجود تاریخی مسیحیان و هویت اصیل جمعیتی در مناطق دشت نینوا اعلام کرد.

ائتلاف مسیحی در بیانیه‌ای اعلام داشت که در راستای مسئولیت‌های ملی، قومی و انسانی خود، این پروژه جامع ملی را برای تقویت اصول عدالت، حاکمیت قانون و همزیستی مسالمت‌آمیز کلید زده است.

بر اساس این بیانیه، نام "تلکیف" به دلیل اهمیت تمدنی، تاریخی و ملی این شهرک کهن کلدانی و نیز به دلیل چالش‌های کنونی پیش‌روی جمعیت و هویت تاریخی آن انتخاب شده است؛ امر که تلکیف را به نمادی برای مبارزه در راه دفاع از حقوق مشروع تمامی فرزندان این ملت تبدیل می‌کند.

در بخش دیگری از بیانیه با اشاره به دیدگاه این طرح آمده است: ابتکار تلکیف از یک باور عمیق سرچشمه می‌گیرد؛ اینکه حفظ تنوع جمعیتی و فرهنگی تنها مسئله یک مؤلفه خاص نیست، بلکه یک مسئولیت ملی و انسانی و از ارکان اصلی ثبات و آینده عراق است؛ به‌ویژه پس از ویرانی‌هایی که در پی اشغال ناعادلانه مناطق کلدانی، سریانی، آشوری و ارمنی توسط گروه تروریستی داعش و آوارگی مردم آن به بار آمد.

محورهای اصلی ابتکار تلکیف

ائتلاف مسیحی تصریح کرد که این ابتکار شامل یک برنامه یکپارچه در چند محور است:

محور حقوقی: دفاع از حقوق مالکیت و بازگرداندن حقوق سلب‌شده بر اساس قانون اساسی و قوانین جاری.

محور سیاسی: رساندن صدای مسیحیان به شرکای ملی، تقویت مشارکت ملی و حفاظت از حقوق قانونی مؤلفه‌های اصیل.

محور اقتصادی: حمایت از پایداری ساکنان منطقه، تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی.

محور اجتماعی و فرهنگی: حفظ هویت، میراث فرهنگی و وجود تاریخی.

محور جوانان: توانمندسازی نسل‌های جدید و پیوند دادن آن‌ها به سرزمین مادری‌شان.

محور بین‌المللی: ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، نمایندگی‌های دیپلماتیک و نهادهای مرتبط با حقوق بشر و حفاظت از اقلیت‌ها و بومیان.

پیشینه حقوقی و بازنگری در سیاست‌های گذشته

این بیانیه اشاره می‌کند که بخش عمده‌ای از چالش‌های امروز ساکنان دشت نینوا ناشی از سیاست‌های جمعیتی است که رژیم گذشته از دهه نود سده میلادی گذشته علیه چندین منطقه مسیحی‌نشین به اجرا گذاشت.

از شاخص‌ترین این اقدامات، مصوبه شماره (۱۱۷) سال ۲۰۰۰ "شورای منحل‌شده فرماندهی انقلاب" بود که پیامدهای خطرناکی از جمله تصرف مساحت‌های وسیعی از زمین‌ها در تلکیف، تلسقف، حمدانیه، برطله، کرملیس، باطنایا و مناطق دیگر به همراه داشت. این اقدام موجب محرومیت هزاران شهروند از ملکیتی شد که نسل به نسل به آن‌ها رسیده بود و همچنین شامل تقسیم حدود ۱۶۰۰ قطعه زمین مسکونی در تلکیف گردید. اگرچه این روند بعداً طبق مصوبه شماره (۱۲) سال ۲۰۰۴ لغو شد، اما آثار عملی و اداری آن همچنان در برخی ادارات باقی مانده است که نیازمند یک راهکار جامع حقوقی و اداری برای بازگرداندن اموال به مالکان واقعی است.

ائتلاف مسیحی با تأکید بر پایبندی خود به مفاد قانون اساسی عراق در تضمین مالکیت خصوصی، استفاده از سیاست‌های ارضی یا اداری برای ایجاد هرگونه تغییر جمعیتی را رد کرده و رفع آثار باقی‌مانده از این سیاست‌ها را یک وظیفه ملی و قانونی داند.

اهداف کلیدی ابتکار تلکیف:

۱. رفع تمامی آثار حقوقی و اداری مربوط به سیاست‌های گذشته و بازسازی مناطق ویران‌شده و آوارگان اجباری.

۲. بازگرداندن حقوق مالکیت به مالکان واقعی بر اساس قانون.

۳. حفظ هویت تاریخی و جمعیتی مناطق اصیل مسیحی.

۴. تقویت ماندگاری شهروندان در سرزمین‌شان از طریق تأمین معیشت شایسته و توسعه پایدار.

۵. تثبیت مفهوم شهروندی برابر و احترام به تنوع به عنوان منبع قدرت عراق.

ائتلاف مسیحی از تمامی جریان‌های سیاسی، نهادهای ملی، سازمان‌های جامعه مدنی، دانشگاهیان، شخصیت‌های ملی و عموم مردم در داخل و خارج از کشور دعوت کرد تا از "ابتکار تلکیف" به عنوان یک پروژه ملی برای حفظ انسان، سرزمین، هویت و دادگری حمایت کنند.

این ائتلاف تأکید کرد که دفاع از تلکیف و دشت نینوا، تنها دفاع از یک شهر یا یک گروه نیست، بلکه دفاع از عراق به عنوان سرزمین تنوع و همزیستی مسالمت‌آمیز است.