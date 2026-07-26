ترامپ: توقف حملات به معنای عقبنشینی نیست
سنتکام محاصره ایران را تشدید کرده است
فرماندهی مرکزی آمریکا از توقیف و تغییر مسیر چندین کشتی در مسیر بنادر ایران خبر داد؛ همزمان رئیسجمهور آمریکا بر آمادگی کامل واشینگتن برای آغاز حملات راهبردی و گسترده تأکید کرد.
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) روز یکشنبه ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۴ مرداد ۱۴۰۵) با انتشار بیانیهای اعلام کرد که محاصرهی دریایی بنادر ایران به طور کامل مؤثر بوده و نیروهای این فرماندهی با دقت تردد در گذرگاههای آبی را زیر نظر دارند. طبق آمار رسمی سنتکام، نیروهای آمریکایی تاکنون موفق شدهاند مسیر ۱۲ کشتی تجاری را که قصد شکستن محاصره را داشتند، تغییر دهند.
در این بیانیه به جزئیات عملیاتهای دو روز اخیر اشاره شده است؛ از جمله کشتی "M/T Charminar" با پرچم مجمعالجزایر کومور که در تاریخ ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) در دریای عرب مورد بازرسی رسمی قرار گرفت و پس از تأیید پایبندی به مقررات، به مسیر خود ادامه داد. همچنین کشتی نفتکش "M/T Lavine" با پرچم موزامبیک، در تاریخ ۲۴ ژوئیه (۲ مرداد) در دریای عمان متوقف شد. به گفتهی سنتکام، خدمهی این کشتی با نادیده گرفتن هشدارهای مکرر، قصد شکستن محاصره را داشتند و اکنون این شناور دیگر اجازهی حرکت به سمت بنادر ایران را ندارد. سنتکام تأکید کرد که نیروهای مسلح آمریکا در منطقه در بالاترین سطح آمادگی برای مقابله با هرگونه تحرک غیرقانونی قرار دارند.
همزمان با تحرکات دریایی، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با شبکهی "LCI" فرانسه اعلام کرد که ارتش این کشور برای انجام یک حملهی گسترده به ایران در صورت عدم پذیرش خواستههای واشینگتن، در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارد. دونالد ترامپ در این مصاحبه تصریح کرد: "توقف موقت حملات به این معنا نیست که ما عقبنشینی کردهایم؛ اگر ایران آنچه را که میخواهیم انجام ندهد، همچنان آمادهی وارد کردن ضربهای بزرگ و فراگیر هستیم."
این اظهارات در حالی مطرح میشود که شنبهشب، برای نخستین بار پس از دو هفته تنش مداوم، جنگندههای آمریکایی عملیاتی علیه مواضع ایران انجام ندادند. پیش از این، حملات هوایی آمریکا برای ۱۳ شب متوالی ادامه داشت، اما واشینگتن تاکنون توضیح رسمی دربارهی دلیل این وقفهی ناگهانی ارائه نکرده است.
گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که توافق آتشبس موقت میان دو کشور، تنها دو هفته پس از امضا، به طور کامل فروپاشیده است. این فروپاشی پس از آن رخ داد که نیروهای آمریکایی در واکنش به ایجاد اختلال در کشتیرانی تنگهی هرمز توسط ایران، چندین هدف را در جنوب این کشور مورد اصابت قرار دادند.
وبسایت "اکسیوس" به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ روز جمعه دستور توقف موقت حملات جدید را صادر کرده بود، اما وی پیشتر تهدید کرده است که بانک اهداف آمریکا میتواند شامل ایستگاههای برق، پلها و حتی اعزام نیروی زمینی برای کنترل جزیرهی خارک به عنوان شریان اصلی صادرات نفت ایران باشد. همچنین احتمال هدف قرار دادن یک پایگاه اتمی زیرزمینی راهبردی معروف به "کوه تور" نیز مطرح شده است. با این حال، رئیسجمهور آمریکا تأکید کرده که هنوز تصمیم نهایی را برای آغاز دور جدید حملات گسترده اتخاذ نکرده است.