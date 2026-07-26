1 ساعت پیش

نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش بی‌رویه‌ی قیمت کالاهای اساسی در استان حسکه واقع در غرب کوردستان، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و بازار را در رکودی عمیق فرو برده است.

ساکنان استان حسکه در غرب کوردستان با موج بی‌سابقه‌ی گرانی و کاهش توان مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این بن‌بست اقتصادی که با بی‌ثباتی نرخ برابری دلار در مقابل لیره‌ی سوریه همزمان شده، ضربه‌ی مهلکی به چرخه‌ی بازار و معیشت روزانه‌ی شهروندان وارد کرده است.

خضر فرحان، یکی از شهروندان حسکه، در تشریح وضعیت موجود می‌گوید: "دستمزد روزانه‌ی یک کارگر که حدود ۵۰ هزار لیره‌ی سوریه است، به هیچ وجه کفاف خرید نیازهای اولیه‌ای چون نان و شکر را نمی‌دهد." به گفته‌ی او، یک خانواده‌ی چهار نفره برای تأمین حداقل‌های زندگی به درآمد روزانه‌ای بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار لیر نیاز دارد که تأمین آن برای طبقات فقیر و متوسط غیرممکن شده است. در پی این گرانی‌ها، گوشت قرمز از سفره‌ی بسیاری از خانواده‌ها حذف شده و قیمت هر کیلوگرم مرغ نیز از ۱۷ هزار لیر به حدود ۳۰ هزار لیر جهش یافته است.

محمود احمد، شهروند دیگری از حسکه، به افزایش چشمگیر قیمت کالاهای استراتژیک مانند روغن، برنج و شکر اشاره می‌کند. به گفته‌ی وی، قیمت هر کیلوگرم شکر به بیش از ۹ هزار لیر و هر لیتر روغن خوراکی از ۷۵ هزار لیر به بیش از ۱۰۰ هزار لیر رسیده است که خرید این اقلام را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار می‌سازد.

یوسف علی، صاحب یک فروشگاه مواد غذایی، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که حجم خرید و فروش در بازار با ریزش ۶۰ درصدی مواجه شده است. وی تأکید کرد: "بی‌ثباتی قیمت دلار تأثیر مخربی بر بازار گذاشته است؛ زیرا حتی در زمان کاهش نرخ دلار نیز قیمت کالاها پایین نمی‌آید."

این تغییرات مداوم قیمتی باعث شده است که نه خریدار توان خرید سابق را داشته باشد و نه فروشندگان بتوانند با اطمینان به تأمین و فروش کالا بپردازند. این بحران اقتصادی موجی از نگرانی و ناامیدی را در میان شهروندان برانگیخته است، چرا که هیچ ثباتی در افق اقتصادی منطقه دیده نمی‌شود.