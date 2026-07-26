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جزئیات تازه از پرونده معاون بازداشت‌شده وزارت نفت عراق

عراق مبارزه با فساد عدنان جمیلی

دادگاه کیفری مبارزه با فساد از ضبط ۲۷ میلیارد دینار عراقی در پرونده معاون بازداشت‌شده وزارت نفت در امور پالایشگاه‌ها خبر داد و تأکید کرد که تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

قاضی تحقیق در دادگاه مرکزی کیفری مبارزه با فساد تصریح کرد: امروز یکشنبه (۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶)، در چارچوب پرونده متهم بازداشت‌شده "عدنان جمیلی"، معاون وزارت نفت در امور پالایشگاه‌ها و سایر افراد دخیل، مبلغ ۲۷ میلیارد دینار عراقی توقیف شد.

این قاضی متخصص افزود: در پی پیگیری‌های دقیق برای ضبط درآمد‌های مالی مرتبط با حیف‌ومیل بودجه پروژه‌های اجراشده توسط متهم و دیگر طرف‌های پرونده، این مبلغ کشف و ضبط گردید. وی، همچنین خاطرنشان کرد که این وجوه نزد چند نفر مخفی شده بود و تحقیقات برای شناسایی تمامی افراد مرتبط ادامه دارد.

پرونده "عدنان جمیلی"، معاون سابق وزارت نفت و مدیرعامل پیشین شرکت پالایشگاه‌های شمال، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی در عراق به شمار می‌رود. جمیلی، در اواخر ماه مه امسال به اتهام فساد و هدر دادن بیت‌المال بازداشت شد. در جریان تحقیقات، نهادهای امنیتی و شورای عالی قضایی موفق به ضبط مقادیر زیادی پول نقد، ده‌ها کیلوگرم طلا و چندین فقره املاک و مستغلات شده‌اند. پیش از این نیز دادگاه از توقیف بیش از ۱۰۰ میلیارد دینار و ده‌ها میلیون دلار مرتبط با این پرونده خبر داده بود. همچنین اعترافات جمیلی منجر به افشای یک شبکه گسترده فساد و بازداشت ده‌ها مسئول و نماینده پارلمان در چارچوب طرح مبارزه با فساد در این کشور شده است.

 
کاوە جم ,