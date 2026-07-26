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دادگاه کیفری مبارزه با فساد از ضبط ۲۷ میلیارد دینار عراقی در پرونده معاون بازداشت‌شده وزارت نفت در امور پالایشگاه‌ها خبر داد و تأکید کرد که تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

قاضی تحقیق در دادگاه مرکزی کیفری مبارزه با فساد تصریح کرد: امروز یکشنبه (۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶)، در چارچوب پرونده متهم بازداشت‌شده "عدنان جمیلی"، معاون وزارت نفت در امور پالایشگاه‌ها و سایر افراد دخیل، مبلغ ۲۷ میلیارد دینار عراقی توقیف شد.

این قاضی متخصص افزود: در پی پیگیری‌های دقیق برای ضبط درآمد‌های مالی مرتبط با حیف‌ومیل بودجه پروژه‌های اجراشده توسط متهم و دیگر طرف‌های پرونده، این مبلغ کشف و ضبط گردید. وی، همچنین خاطرنشان کرد که این وجوه نزد چند نفر مخفی شده بود و تحقیقات برای شناسایی تمامی افراد مرتبط ادامه دارد.

پرونده "عدنان جمیلی"، معاون سابق وزارت نفت و مدیرعامل پیشین شرکت پالایشگاه‌های شمال، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی در عراق به شمار می‌رود. جمیلی، در اواخر ماه مه امسال به اتهام فساد و هدر دادن بیت‌المال بازداشت شد. در جریان تحقیقات، نهادهای امنیتی و شورای عالی قضایی موفق به ضبط مقادیر زیادی پول نقد، ده‌ها کیلوگرم طلا و چندین فقره املاک و مستغلات شده‌اند. پیش از این نیز دادگاه از توقیف بیش از ۱۰۰ میلیارد دینار و ده‌ها میلیون دلار مرتبط با این پرونده خبر داده بود. همچنین اعترافات جمیلی منجر به افشای یک شبکه گسترده فساد و بازداشت ده‌ها مسئول و نماینده پارلمان در چارچوب طرح مبارزه با فساد در این کشور شده است.