جنجال مدرک جعلی ۳۰ نماینده در مجلس نمایندگان عراق

2 ساعت پیش

وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی عراق نامه‌ای رسمی در خصوص پرونده مدارک تحصیلی جعلی ۳۰ نماینده مجلس به پارلمان این کشور ارسال کرده‌اند.

احمد ملا طلال، نماینده پارلمان عراق با انتشار این خبر اعلام کرد که از میان این ۳۰ نماینده متهم به داشتن مدرک جعلی، ۲۲ نماینده متعلق به چارچوب هماهنگی شیعیان، ۶ نماینده از شورای سیاسی اهل سنت و ۲ نماینده نیز از احزاب کوردستانی هستند. این نماینده پارلمان خواستار آن شد که این پرونده نادیده گرفته نشود و به‌طور جدی پیگیری گردد.

مجلس نمایندگان عراق در مجموع دارای ۳۲۹ کرسی است.

در همین ارتباط، چیمن حسین، عضو کمیسیون آموزش و پرورش در پارلمان عراق در گفت‌وگو با شبکه "کوردستان۲۴" اظهار داشت: این موضوع به بحثی داغ در داخل پارلمان عراق تبدیل شده و مدام مطرح می‌شود، اما تا این لحظه هیچ‌گونه نامه رسمی به دست ما نرسیده و پارلمان به‌طور رسمی مطلع نشده است.

همچنین "چنار حاجی"، عضو کمیسیون آموزش عالی پارلمان عراق به کوردستان۲۴ گفت: ما نیز اخبار مربوط به جعلی بودن مدرک تحصیلی چند نماینده را شنیده‌ایم و این موضوع در دستور کار بخش نخست نشست پارلمان قرار داشت، اما مطرح نشد و تا کنون هیچ بحث رسمی درباره آن در صحن پارلمان صورت نگرفته است.

وی همچنین تأکید کرد: احتمال زیادی وجود دارد که این موضوع صحت داشته باشد، اما مسائل حساس زیادی وجود دارند که سیاسی شده و در نهایت پرونده آن‌ها بسته می‌شود.

شایان ذکر است که در مدت اخیر نیز بیش از ۱۵ نماینده پارلمان به دلیل دخالت در پرونده‌های فساد مالی، به‌ویژه پرونده مربوط به معاون سابق وزارت نفت عراق، بازداشت شده و میلیون‌ها دلار و بخشی از اموال آن‌ها ضبط گردیده است.