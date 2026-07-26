1 ساعت پیش

بارش‌های سیل‌آسا و طغیان رودخانه‌ها در شهرهای مختلف ترکیه، ضمن وارد آوردن خسارات سنگین به زیرساخت‌ها، ده‌ها خودرو را در میان آب و گل‌ولای محصور کرد.

به گزارش سرویس خبری، موج گسترده‌ای از بارش‌های شدید و سیلاب‌های سهمگین اکثر شهرهای ترکیه را فراگرفته است. در پی این پدیده‌ی جوی، تنها ظرف چند ساعت حجم عظیمی از آب در خیابان‌های اصلی انباشته شد که منجر به فلج شدن تردد و آسیب جدی به زیرساخت‌های شهری شده است.

در کلان‌شهرهای آنکارا و استانبول و چندین منطقه‌ی دیگر، بالا آمدن ناگهانی سطح آب باعث شد ده‌ها خودرو در زیرپل‌ها و جاده‌های عمومی غرق و سرنشینان آن‌ها گرفتار شوند.

این وضعیت بحرانی نه تنها به وسایل نقلیه آسیب زده، بلکه باعث رانش زمین در چندین بزرگراه و ایجاد گودال‌های عمیق در سطح خیابان‌ها شده است؛ به طوری که در برخی نقاط، خودروها به داخل این گودال‌ها سقوط کرده‌اند. گزارش‌ها از شهرهای عثمانیه و آدنه حاکی از آن است که سیلاب به داخل خانه‌های مسکونی و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها نفوذ کرده است.

ریاست مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ترکیه (آفاد) که پیش‌تر برای ۳۵ شهر هشدار قرمز و نارنجی صادر کرده بود، اکنون بیش از ۱۸ هزار نیروی امدادی را به همراه هزاران خودروی نجات به مناطق آسیب‌دیده اعزام کرده است. هدف اصلی این عملیات، نجات شهروندانی است که در خودروها یا منازل خود محصور شده‌اند.

در شهرهایی مانند توکات، یوزگات و آماسیه، شدت بارش‌ها به قدری بود که در کمتر از یک ساعت، بازارها و طبقات همکف ساختمان‌ها به‌طور کامل زیر آب رفتند و خسارات مالی هنگفتی به کسبه و بازرگانان وارد شد. ترکیه به‌ویژه در مناطق دریای سیاه و آناتولی مرکزی، همواره با تهدید بارش‌های سیل‌آسا و سیلاب‌های مخرب روبرو است.