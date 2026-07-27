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مؤسسه توسعه هنر و فرهنگ "داکو"، پروژه "به‌نمایش‌درآوردن نمایشنامه‌های کوردی" را به عنوان گامی جهت توسعه نمایشنامه‌نویسی و تولید متون اصیل کوردی اعلام کرد.

امروز دوشنبه، ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶، "آراس عبدالله"، هماهنگ‌کننده پروژه‌های مؤسسه توسعه هنر و فرهنگ "داکو" در گفتگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: این پروژه در چارچوب استراتژی مؤسسه داکو برای حمایت از جنبش تئاتر کوردی و تشویق نویسندگان به خلق متون جدید اجرا می‌شود. این اقدام یکی از مهم‌ترین تلاش‌های مؤسسه است؛ چرا که تنها به انتخاب متن و اهداء جایزه محدود نمی‌شود، بلکه تضمین می‌کند نمایشنامه‌های برگزیده به صورت حرفه‌ای تولید شده و روی صحنه تئاتر بروند.

وی افزود: هدف اصلی از این گام، ایجاد ارتباط مستقیم میان نمایشنامه‌نویس، کارگردان و نهادهای هنری است تا متون کوردی در حد چاپ یا آرشیو باقی نمانند و به اثر نمایشی قابل اجرا در برابر دیدگان مخاطبان تبدیل شوند.

"آراس عبدالله" در خصوص نحوه اجرای این پروژه گفت: آثار ارسالی توسط یک کمیته تخصصی و حرفه‌ای ارزیابی می‌شوند و در نهایت سه نمایشنامه برتر به عنوان مقام‌های اول، دوم و سوم انتخاب خواهند شد. سپس مؤسسه داکو شخصاً مسئولیت تولید و روی صحنه بردن این متون را بر عهده خواهد گرفت.

وی، در تشریح شرایط شرکت در این پروژه اشاره کرد: نمایشنامه باید به زبان کوردی باشد و پیش از این روی صحنه نرفته باشد. تازه بودن متن یا نگارش آن در سال‌های گذشته اهمیتی ندارد؛ حتی اگر اثر در مسابقات یا جشنواره‌های دیگر شرکت کرده باشد، به شرطی که هنوز به مرحله تولید و اجرا نرسیده باشد، امکان ارسال دارد.

هماهنگ‌کننده پروژه‌های مؤسسه داکو درباره بخش مالی پروژه گفت: مؤسسه داکو بودجه ویژه‌ای را اختصاص داده است؛ برای هر متن برگزیده، مبلغی بین ۹ تا ۱۲ میلیون دینار جهت هزینه‌های تولید (بر اساس نیازهای هنری و فنی) تامین می‌شود. هم‌زمان جوایز مالی مجزایی نیز برای نویسندگان در نظر گرفته شده است؛ ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دینار برای مقام اول، ۱ میلیون دینار برای مقام دوم و ۷۵۰ هزار دینار برای مقام سوم.

آراس عبدالله همچنین افزود: از نظر سازوکار کارگردانی، اگر خود نویسنده تمایل داشته باشد، می‌تواند کارگردانی اثر را بر عهده بگیرد. اما اگر تمایلی نداشته یا کارگردان نباشد، مؤسسه داکو فراخوان ویژه‌ای را برای کارگردانان منتشر خواهد کرد تا بهترین گزینه انتخاب شود.

وی خاطرنشان کرد: دریافت نمایشنامه‌ها از ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ آغاز شده و آخرین مهلت ارسال نیز ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ است. متون باید صرفاً در قالب فایل مایکروسافت ورد و با رسم‌الخط درست کوردی به ایمیل اختصاصی مؤسسه ارسال شوند.

گفتنی است مؤسسه توسعه هنر و فرهنگ "داکو"، یک مرکز مدنی و فرهنگی در شهر سلیمانیه است که در زمینه فعالیت‌های هنری، ادبی و فرهنگی فعالیت می‌کند.