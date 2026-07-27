دادستانی کل اقلیم کوردستان خواستار بازگشایی پارلمان و تشکیل دولت جدید شد

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ریاست دادستانی کل اقلیم کوردستان با هشدار نسبت به بن‌بست سیاسی و آشفتگی قانونی، بر لزوم صیانت از استقلال دستگاه قضا و آغاز به‌کار دوره‌ی دهم دولت تاکید کرد.

امروز دوشنبه، ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۵ مرداد ۱۴۰۵)، ریاست دادستانی کل اقلیم کوردستان با انتشار بیانیه‌ای، نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم بن‌بست سیاسی و وضعیت حقوقی در اقلیم کوردستان ابراز کرد.

در بیانیه‌ی دادستانی کل آمده است که تداوم وضعیت فعلی و نبود پارلمانی فعال برای مدت طولانی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تمامی حوزه‌ها وارد کرده و موجب بروز اختلالات قانونی در بسیاری از نهادهای دستوری شده است. این نهاد تاکید کرد که این چالش‌ها مستقیماً با حقوق و معیشت شهروندان در ارتباط است و تنها راه برون‌رفت از این بحران، فعال‌سازی مجدد پارلمان است.

دادستانی کل در بخش دیگری از این بیانیه، نسبت به وضعیت دادگاه تجدیدنظر اقلیم کوردستان هشدار داد و توقف فرآیندهای قضایی را نگران‌کننده‌تر از وضعیت پارلمان توصیف کرد. در این بیانیه تصریح شده است که دستگاه قضا نهادی مستقل و بی‌طرف بوده و تنها قانون بر آن حاکمیت دارد؛ از این رو، این نهاد باید از هرگونه رقابت و منازعه‌ی حزبی دور نگه داشته شود.

همچنین با استناد به ماده‌ی ۵۲، بند دوم قانون قوه‌ی قضائیه که فعالیت حزبی را برای قضات ممنوع کرده است، از دادگاه تجدیدنظر خواسته شد تا هرچه سریع‌تر فعالیت‌های عادی خود را از سر بگیرد.

ریاست دادستانی کل با تکیه بر اختیارات خود در ماده‌ی یک، بندهای اول و چهارم قانون دادستانی کل، از جریان‌های سیاسی و فراکسیون‌های پیروز خواست تا با احترام به خواسته‌های مردم، نشست‌های پارلمان را برگزار کرده و گام‌های عملی برای تشکیل کابینه‌ی دهم دولت اقلیم کوردستان بردارند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است که تا زمان تشکیل پارلمان جدید و آغاز به‌کار کابینه‌ی دهم، تداوم فعالیت‌های کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان برای جلوگیری از خلأ اداری و استمرار ارائه‌ی خدمات به شهروندان، یک ضرورت قانونی و دستوری است.