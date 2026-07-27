حمایت اربیل از بغداد و تأکید بر تسریع تشکیل دولت

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مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۶ مرداد ۱۴۰۵)، در تازه‌ترین اظهارات خود در جمع خبرنگاران، ضمن تشریح شرایط حساس کنونی، مواضع رسمی اربیل را در خصوص تحولات امنیتی منطقه، روابط با دولت فدرال عراق و روند تشکیل کابینه جدید اقلیم بیان کرد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در بخش آغازین سخنان خود به بحران‌ها و ناآرامی‌های جاری در خاورمیانه اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از این مشکلات، تمام منطقه را درگیر کرده است. همان‌طور که مطلع هستید، تنش‌ها، درگیری‌ها و ناآرامی‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد و این وضعیت، نگرانی‌هایی را در سراسر خاورمیانه ایجاد کرده است.

وی، با تأکید بر موضع بی‌طرفانه و صلح‌جویانه اربیل تصریح کرد: اقلیم کوردستان به هیچ وجه بخشی از این تنش‌ها و خشونت‌ها نبوده و نخواهد بود. ما همواره خواهان حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران‌ها هستیم و تلاش می‌کنیم از طریق راهکارهای صلح‌آمیز با این چالش‌ها مقابله کنیم تا امنیت، جان و مال شهروندان اقلیم کوردستان حفظ شود. مسرور بارزانی، از مقاومت و درک بالای مردم کوردستان در برابر شرایط سخت کنونی قدردانی کرد و اطمینان داد که دولت برای حفظ ثبات اقلیم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

حمایت قاطع از بغداد و درخواست برای پایبندی به تعهدات

بخشی دیگر از سخنان نخست‌وزیر به روابط میان اربیل و بغداد اختصاص داشت. وی، با تجدید حمایت خود از دولت فدرال عراق گفت: ما از دولت بغداد به ریاست آقای علی زیدی پشتیبانی می‌کنیم و به این حمایت و همکاری برای پیشبرد سیاست‌های اصلاحی و مقابله با فساد اداری ادامه خواهیم داد.

نخست‌وزیر اقلیم با اشاره به بحران‌های اقتصادی و تهدیدات منطقه‌ای که بر اقتصاد عراق (به‌ویژه بسته شدن تنگه هرمز و تأثیر آن بر صادرات نفت) سایه افکنده است، آمادگی کامل اقلیم را برای کمک به دولت فدرال جهت عبور از این بحران‌ها اعلام کرد.

در خصوص مسائل مالی و بودجه، مسرور بارزانی تأکید کرد که اقلیم کوردستان به تمامی تعهدات خود در قبال بغداد عمل کرده است. وی، افزود: در قبال انتظار داریم دولت فدرال نیز به تعهدات خود عمل کند. مشکلاتی در خصوص تعیین هزینه استخراج نفت توسط شرکت‌های نفتی وجود دارد که دولت فدرال باید با اصلاح این موارد، زمینه را برای ازسرگیری صادرات نفت فراهم کند. دولت اقلیم کوردستان آماده هرگونه همکاری دوطرفه است تا حقوق اساسی مردم کوردستان تأمین شود.

فراخوان برای تشکیل سریع دولت خدمتگزار در اقلیم کوردستان

مسرور بارزانی با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی، از احزاب سیاسی خواست تا در روند تشکیل دولت جدید تسریع کنند. وی اظهار داشت: پارلمان، خانه مردم و متعلق به آن‌هاست. انتظار می‌رود پارلمان هرچه سریع‌تر کار خود را آغاز کند و دولتی تشکیل شود که بازتاب‌دهنده خواسته‌ها و نیازهای واقعی مردم کوردستان باشد.

وی تأکید کرد: مردم چشم‌انتظارند تا دولتی خدمتگزار، فراگیر و بدون هیچ‌گونه تبعیضی شکل بگیرد که بتواند به تمام شهروندان اقلیم کوردستان در تمامی مناطق خدمت‌رسانی کند. مسرور بارزانی از جریان‌های سیاسی خواست که منافع مردم را بر هر موضوع دیگری ارجح دانسته و به خواسته‌های دموکراتیک شهروندان احترام بگذارند.