دولت عراق امنیت را به شنگال بازگرداند و نیروهای غیرقانونی را اخراج کند

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امروز دوشنبه، ۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در دوازدهمین سالگرد جنایت نسل‌کشی ایزدی‌ها پیامی منتشر کرد. وی، در این پیام تاکید کرد که وظیفه دولت فدرال عراق است تا امنیت و آبادانی را به شنگال (سنجار) بازگردانده و نیروهای غیرقانونی را از این منطقه اخراج کند.

رئیس اقلیم‌کوردستان همچنین افزود: تلاش‌های ما برای نجات تمامی ربوده‌شدگان ایزدی و به رسمیت شناختن جنایات داعش به‌عنوان نسل‌کشی در سطح جهانی ادامه خواهد داشت.

متن پیام نچیروان بارزانی:

امروز با اندوه و دردی عمیق، دوازدهمین سالگرد جنایت نسل‌کشی و قتل‌عام شهروندان ایزدی‌مان را گرامی می‌داریم. در این یادبود دردناک، در برابر ارواح پاک شهدا سر تعظیم فرود می‌آوریم و با نهایت احترام و وفاداری از آنان یاد می‌کنیم.

جنایت نسل‌کشی ایزدی‌ها، به اسارت گرفتن زنان و دختران، و ویرانی خانه‌ها و عبادتگاه‌های آنان، زخمی عمیق و التیام‌نیافته بر پیکر و روح مردم کوردستان است. متأسفانه شهروندان ایزدی ما پس از ۱۲ سال، همچنان تاوان مناقشات سیاسی و حضور نیروهای مسلح غیرقانونی را می‌پردازند.

از همین‌جا تأکید می‌کنیم که وظیفه دولت فدرال عراق است تا امنیت و آبادانی را به شنگال بازگرداند، توافق‌نامه عادی‌سازی وضعیت شنگال را با دولت اقلیم کوردستان به اجرا درآورد، برای تبدیل این منطقه به استان تلاش کند و شرایط خروج نیروهای غیرقانونی را فراهم سازد تا آوارگان بتوانند به دیار خود بازگردند.

به شهروندان ایزدی اطمینان می‌دهیم که تا نجات آخرین فرد ربوده‌شده، تیم دفتر ما به تلاش‌های خود برای آزادی و روشن شدن سرنوشت آنان ادامه خواهد داد. همچنین به تلاش‌های بین‌المللی خود ادامه می‌دهیم تا جنایات داعش در سطح جهان به طور کامل به‌عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته شود.

در این مناسبت، سپاس و قدردانی عمیق خود را ابراز می‌داریم از مردم مهمان‌نواز دهوک و منطقه بادینان که در روزهای سخت، درهای منازل، مدارس و مساجد خود را به روی آوارگان ایزدی گشودند. همچنین از تمامی کشورهایی که این جنایت را به‌عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته و به هر نحوی به ایزدی‌ها یاری رسانده‌اند، تشکر می‌کنیم.

درود بر پایمردی و مقاومت جامعه ایزدی؛ درود بر ارواح پاک شهدا و تمامی پیشمرگه‌های قهرمانی که در آن روزهای سخت، با فرماندهی پرزیدنت مسعود بارزانی، افسانه داعش را در هم شکستند و جان خود را فدای آزادسازی شنگال و حفظ کرامت میهن کردند.