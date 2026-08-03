اخبار

پرزیدنت بارزانی: نسل‌کشی ایزدی‌ها تداوم جنایات تاریخی علیه ملت کورد است

پریزیدنت مسعود بارزانی
پریزیدنت مسعود بارزانی
کوردستان ایزدی‌ها پرزیدنت بارزانی نسل‌کشی

پرزیدنت مسعود بارزانی در دوازدهمین سالگرد فاجعه‌ی شنگال، این جنایت را هدفمند و ناشی از هویت کوردی ایزدی‌ها دانست و بر لزوم پایان یافتن وضعیت غیرطبیعی در این منطقه تاکید کرد.

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز ۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵)، به مناسبت سالگرد نسل‌کشی ایزدی‌ها توسط تروریست‌های داعش، پیامی صادر کرد. ایشان در این پیام ضمن گرامیداشت یاد قربانیان، بر حمایت همه‌جانبه از مطالبات ایزدی‌ها و ضرورت بازگشت عزتمندانه‌ی آنان به سرزمین مادری‌شان تاکید نمود.

پرزیدنت بارزانی در ابتدای پیام خود اظهار داشت: "جنایتی که تروریست‌های داعش ۱۲ سال پیش علیه خواهران و برادران ایزدی ما مرتکب شدند، دردی است که برای همیشه در یاد و خاطره‌ی کوردستان باقی خواهد ماند. ایزدی‌ها به دلیل کورد بودن، اصالت و باورهای دینی‌شان هدف هجمه‌ی نفرت و رفتارهای غیرانسانی تروریست‌های داعش قرار گرفتند و نسل‌کشی شدند."

ایشان خاطرنشان کرد که فاجعه‌ی به وقوع پیوسته در منطقه‌ی شنگال، در واقع تداوم سلسله کارسازه‌ها، کشتارها و جنایاتی بود که در طول تاریخ علیه ملت کوردستان انجام شده است.

پرزیدنت بارزانی در بخش دیگری از این پیام، با درود به روان پاک شهدای این فاجعه، از شجاعت و فداکاری نیروهای پیشمرگه قدردانی کرد و افزود: "درود بر دلاوری و رشادت آن پیشمرگه‌های قهرمانی که در کوهستان شنگال ایستادگی کردند و مانع از آن شدند که دست تروریست‌ها به این منطقه برسد. سلام بر وفاداری و شجاعت تمامی پیشمرگه‌هایی که برای شکستن محاصره‌ی کوهستان شنگال و آزادسازی شهر شنگال خون خود را نثار کردند و افسانه‌ی داعش را در هم شکستند."

ایشان همچنین از آحاد ملت کوردستان که در آن روزهای سخت با همبستگی بی‌نظیر خود در کنار برادران و خواهران ایزدی ایستادند، قدردانی کرد. پرزیدنت بارزانی همچنین از نقش برجسته‌ی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در پشتیبانی از نیروهای پیشمرگه و عقب‌راندن تروریست‌ها سپاسگزاری نمود.

پرزیدنت مسعود بارزانی با تاکید بر حمایت قاطع از خواسته‌های ایزدی‌ها، آنان را به حفظ اتحاد و یکپارچگی فراخواند و تصریح کرد: "وضعیت تحمیلی و غیرطبیعی کنونی در شنگال نباید تداوم یابد. خواهران و برادران ایزدی ما باید بتوانند با سربلندی به زادگاه و سرزمین اجدادی خود بازگردند و تمامی خسارات و رنج‌های آنان جبران شود."

ایشان در پایان پیام خود، بار دیگر به روح پاک شهدای شنگال و تمامی شهیدان راه آزادی کوردستان درود فرستاد.

 
 
مصطفی ابراهیم ,