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پرزیدنت مسعود بارزانی در دوازدهمین سالگرد فاجعه‌ی شنگال، این جنایت را هدفمند و ناشی از هویت کوردی ایزدی‌ها دانست و بر لزوم پایان یافتن وضعیت غیرطبیعی در این منطقه تاکید کرد.

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز ۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵)، به مناسبت سالگرد نسل‌کشی ایزدی‌ها توسط تروریست‌های داعش، پیامی صادر کرد. ایشان در این پیام ضمن گرامیداشت یاد قربانیان، بر حمایت همه‌جانبه از مطالبات ایزدی‌ها و ضرورت بازگشت عزتمندانه‌ی آنان به سرزمین مادری‌شان تاکید نمود.

پرزیدنت بارزانی در ابتدای پیام خود اظهار داشت: "جنایتی که تروریست‌های داعش ۱۲ سال پیش علیه خواهران و برادران ایزدی ما مرتکب شدند، دردی است که برای همیشه در یاد و خاطره‌ی کوردستان باقی خواهد ماند. ایزدی‌ها به دلیل کورد بودن، اصالت و باورهای دینی‌شان هدف هجمه‌ی نفرت و رفتارهای غیرانسانی تروریست‌های داعش قرار گرفتند و نسل‌کشی شدند."

ایشان خاطرنشان کرد که فاجعه‌ی به وقوع پیوسته در منطقه‌ی شنگال، در واقع تداوم سلسله کارسازه‌ها، کشتارها و جنایاتی بود که در طول تاریخ علیه ملت کوردستان انجام شده است.

پرزیدنت بارزانی در بخش دیگری از این پیام، با درود به روان پاک شهدای این فاجعه، از شجاعت و فداکاری نیروهای پیشمرگه قدردانی کرد و افزود: "درود بر دلاوری و رشادت آن پیشمرگه‌های قهرمانی که در کوهستان شنگال ایستادگی کردند و مانع از آن شدند که دست تروریست‌ها به این منطقه برسد. سلام بر وفاداری و شجاعت تمامی پیشمرگه‌هایی که برای شکستن محاصره‌ی کوهستان شنگال و آزادسازی شهر شنگال خون خود را نثار کردند و افسانه‌ی داعش را در هم شکستند."

ایشان همچنین از آحاد ملت کوردستان که در آن روزهای سخت با همبستگی بی‌نظیر خود در کنار برادران و خواهران ایزدی ایستادند، قدردانی کرد. پرزیدنت بارزانی همچنین از نقش برجسته‌ی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در پشتیبانی از نیروهای پیشمرگه و عقب‌راندن تروریست‌ها سپاسگزاری نمود.

پرزیدنت مسعود بارزانی با تاکید بر حمایت قاطع از خواسته‌های ایزدی‌ها، آنان را به حفظ اتحاد و یکپارچگی فراخواند و تصریح کرد: "وضعیت تحمیلی و غیرطبیعی کنونی در شنگال نباید تداوم یابد. خواهران و برادران ایزدی ما باید بتوانند با سربلندی به زادگاه و سرزمین اجدادی خود بازگردند و تمامی خسارات و رنج‌های آنان جبران شود."

ایشان در پایان پیام خود، بار دیگر به روح پاک شهدای شنگال و تمامی شهیدان راه آزادی کوردستان درود فرستاد.