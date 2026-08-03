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تأکید نخست‌وزیر عراق بر بازسازی شنگال

کوردستان علی زیدی نسل‌کشی ایزدی‌ها

علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، در سالگرد نسل‌کشی جامعه ایزدی‌ها توسط گروه تروریستی داعش، با انتشار پیام تسلیتی تاکید کرد که افشای سرنوشت ربوده‌شدگان و ایجاد محیطی مناسب برای بازگشت باکرامت آوارگان به دیار خود یک ضرورت است.

امروز دوشنبه، ۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵)، نخست‌وزیر عراق در سالروز این نسل‌کشی که علیه ایزدی و سایر مولفە‌های جامعە عراقی صورت گرفت، طی پیامی خاطرنشان کرد: این جنایت یکی از وحشیانه‌ترین اقداماتی بود که وجدان بشریت را به درد آورد.

زیدی تاکید کرد: ادای دین و وفاداری به قربانیان، تنها از طریق تحقق عدالت، روشن شدن سرنوشت ربوده‌شدگان، رسیدگی به نجات‌یافتگان و بازسازی شهرستان شنگال (سنجار) میسر می‌شود تا آوارگان بتوانند داوطلبانه و با حفظ کرامت خود به خانه و کاشانه بپوندند.

وی، در بخش دیگری از پیام خود یادآور شد که این مناسبت دردناک هم‌زمان با ایام اربعین حسینی است که نشان‌دهنده ارزش‌های ظلم‌ستیزی، پیروزی حق و پیام صلح است.

نخست‌وزیر عراق همچنین از فداکاری‌های نیروهای امنیتی و حمایت‌های ائتلاف بین‌المللی در شکست داعش قدردانی کرد و افزود: دولت به عنوان پشتیبان و حامی حقوق همه شهروندان باقی خواهد ماند و به حفاظت از حاکمیت عراق، انحصار سلاح در دست دولت، خشکاندن ریشه‌های فساد و تثبیت امنیت و ثبات ادامه می‌دهد تا از تکرار چنین جنایاتی در آینده جلوگیری شود.

 
کاوە جم ,