تأکید نخستوزیر عراق بر بازسازی شنگال
علی زیدی، نخستوزیر عراق، در سالگرد نسلکشی جامعه ایزدیها توسط گروه تروریستی داعش، با انتشار پیام تسلیتی تاکید کرد که افشای سرنوشت ربودهشدگان و ایجاد محیطی مناسب برای بازگشت باکرامت آوارگان به دیار خود یک ضرورت است.
امروز دوشنبه، ۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵)، نخستوزیر عراق در سالروز این نسلکشی که علیه ایزدی و سایر مولفەهای جامعە عراقی صورت گرفت، طی پیامی خاطرنشان کرد: این جنایت یکی از وحشیانهترین اقداماتی بود که وجدان بشریت را به درد آورد.
زیدی تاکید کرد: ادای دین و وفاداری به قربانیان، تنها از طریق تحقق عدالت، روشن شدن سرنوشت ربودهشدگان، رسیدگی به نجاتیافتگان و بازسازی شهرستان شنگال (سنجار) میسر میشود تا آوارگان بتوانند داوطلبانه و با حفظ کرامت خود به خانه و کاشانه بپوندند.
وی، در بخش دیگری از پیام خود یادآور شد که این مناسبت دردناک همزمان با ایام اربعین حسینی است که نشاندهنده ارزشهای ظلمستیزی، پیروزی حق و پیام صلح است.
نخستوزیر عراق همچنین از فداکاریهای نیروهای امنیتی و حمایتهای ائتلاف بینالمللی در شکست داعش قدردانی کرد و افزود: دولت به عنوان پشتیبان و حامی حقوق همه شهروندان باقی خواهد ماند و به حفاظت از حاکمیت عراق، انحصار سلاح در دست دولت، خشکاندن ریشههای فساد و تثبیت امنیت و ثبات ادامه میدهد تا از تکرار چنین جنایاتی در آینده جلوگیری شود.