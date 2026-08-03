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علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، در سالگرد نسل‌کشی جامعه ایزدی‌ها توسط گروه تروریستی داعش، با انتشار پیام تسلیتی تاکید کرد که افشای سرنوشت ربوده‌شدگان و ایجاد محیطی مناسب برای بازگشت باکرامت آوارگان به دیار خود یک ضرورت است.

امروز دوشنبه، ۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵)، نخست‌وزیر عراق در سالروز این نسل‌کشی که علیه ایزدی و سایر مولفە‌های جامعە عراقی صورت گرفت، طی پیامی خاطرنشان کرد: این جنایت یکی از وحشیانه‌ترین اقداماتی بود که وجدان بشریت را به درد آورد.

زیدی تاکید کرد: ادای دین و وفاداری به قربانیان، تنها از طریق تحقق عدالت، روشن شدن سرنوشت ربوده‌شدگان، رسیدگی به نجات‌یافتگان و بازسازی شهرستان شنگال (سنجار) میسر می‌شود تا آوارگان بتوانند داوطلبانه و با حفظ کرامت خود به خانه و کاشانه بپوندند.

وی، در بخش دیگری از پیام خود یادآور شد که این مناسبت دردناک هم‌زمان با ایام اربعین حسینی است که نشان‌دهنده ارزش‌های ظلم‌ستیزی، پیروزی حق و پیام صلح است.

نخست‌وزیر عراق همچنین از فداکاری‌های نیروهای امنیتی و حمایت‌های ائتلاف بین‌المللی در شکست داعش قدردانی کرد و افزود: دولت به عنوان پشتیبان و حامی حقوق همه شهروندان باقی خواهد ماند و به حفاظت از حاکمیت عراق، انحصار سلاح در دست دولت، خشکاندن ریشه‌های فساد و تثبیت امنیت و ثبات ادامه می‌دهد تا از تکرار چنین جنایاتی در آینده جلوگیری شود.