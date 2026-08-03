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نچیروان بارزانی با رئیس‌جمهور سوریه در دمشق دیدار می‌کند

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان
کوردستان نچیروان بارزانی احمد شرع

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، امروز در سفری رسمی به دمشق با احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، درباره‌ی توسعه‌ی روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های راهبردی در زمینه‌های مختلف گفتگو خواهد کرد.

امروز دوشنبه ۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵)، احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، در دمشق از نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، استقبال می‌کند. این دیدار با هدف بررسی مسائل کلیدی و مورد توجه طرفین و همچنین گسترش پیوندهای دیپلماتیک میان دو طرف انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه "سانا"، در نشست میان نچیروان بارزانی و احمد شرع، چندین پرونده‌ی مهم در راستای ارتقای سطح هماهنگی‌ها و همکاری‌های دوجانبه بررسی خواهد شد. طرفین در این دیدار بر ضرورت تقویت تعاملات در حوزه‌های گوناگون تأکید خواهند کرد.

این سفر در چارچوب ارتباطات مستمر میان اقلیم کوردستان و سوریه و با هدف یافتن راهکارهای نوین برای توسعه‌ی روابط فیمابین صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود نتایج این گفتگوها به تأمین منافع عالی و مشترک دو طرف کمک کرده و مسیر همکاری‌های آتی را هموارتر سازد.

 
مصطفی ابراهیم ,