نچیروان بارزانی با رئیسجمهور سوریه در دمشق دیدار میکند
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، امروز در سفری رسمی به دمشق با احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، دربارهی توسعهی روابط دوجانبه و تقویت همکاریهای راهبردی در زمینههای مختلف گفتگو خواهد کرد.
امروز دوشنبه ۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵)، احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، در دمشق از نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، استقبال میکند. این دیدار با هدف بررسی مسائل کلیدی و مورد توجه طرفین و همچنین گسترش پیوندهای دیپلماتیک میان دو طرف انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه "سانا"، در نشست میان نچیروان بارزانی و احمد شرع، چندین پروندهی مهم در راستای ارتقای سطح هماهنگیها و همکاریهای دوجانبه بررسی خواهد شد. طرفین در این دیدار بر ضرورت تقویت تعاملات در حوزههای گوناگون تأکید خواهند کرد.
این سفر در چارچوب ارتباطات مستمر میان اقلیم کوردستان و سوریه و با هدف یافتن راهکارهای نوین برای توسعهی روابط فیمابین صورت میگیرد. انتظار میرود نتایج این گفتگوها به تأمین منافع عالی و مشترک دو طرف کمک کرده و مسیر همکاریهای آتی را هموارتر سازد.