مسرور بارزانی: شنگال باید به صاحبان اصلی آن بازگردانده شود
مدیریت شنگال باید به مردم منطقه واگذار شود
نخستوزیر اقلیم کوردستان در دوازدهمین سالگرد نسلکشی ایزدیها، بر لزوم اجرای کامل توافقنامهی شنگال، خروج نیروهای غیرقانونی و بازگشت داوطلبانهی آوارگان تأکید کرد.
امروز دوشنبه ۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۳ مرداد ۱۴۰۵)، مراسم ویژهای به مناسبت دوازدهمین سالگرد نسلکشی ایزدیها و فاجعهی شنگال با حضور مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان برگزار شد. در این مراسم که با حضور شخصیتهایی همچون میر حازم تحسینبگ، بابا شیخ، پاتریارک، نمایندهی زیدی، فؤاد حسین و جمعی از دیپلماتها و کنسولهای خارجی برگزار گردید، نخستوزیر بر ضرورت تعیین تکلیف مفقودشدگان و بازسازی مناطق آسیبدیده تأکید کرد.
حماسهی آزادسازی شنگال و رشادتهای نیروهای پیشمرگه
مسرور بارزانی در ابتدای سخنان خود، جنایات تروریستهای داعش علیه ایزدیها را "بزرگترین جنایت علیه بشریت" توصیف کرد که وجدان جهانیان را تکان داد. وی با یادآوری وعدهی پرزیدنت بارزانی برای انتقام از تروریستها و آزادسازی شنگال، خاطرنشان کرد: "۱۰۰ روز پس از آن وعده، در خدمت پرزیدنت بارزانی به قلهی کوه شنگال رسیدیم و شهر و تمامی مناطق اطراف از اشغال جنایتکاران آزاد شد." وی همچنین بر فداکاری صدها نیروی پیشمرگه که برای حفظ عزت و کرامت ایزدیها خون خود را نثار کردند، درود فرستاد.
آمار نجاتیافتگان و وضعیت دشوار آوارگان در کمپها
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان با اشاره به تلاشهای مستمر کابینهی خود برای پیگیری سرنوشت قربانیان اظهار داشت: "تاکنون بیش از ۳۵۰۰ تن از خواهران و برادران ایزدی از دست جنایتکاران نجات یافتهاند، اما همچنان از سرنوشت بیش از ۲۷۰۰ نفر دیگر اطلاعی در دست نیست." وی با قدردانی از حمایتهای جامعهی بینالمللی و مردم اقلیم کوردستان، به وضعیت بیش از ۲۰ هزار خانوادهی آواره اشاره کرد و افزود: "زندگی در کمپها بسیار دشوار است و آرزوی ما بازگشت سربلندانهی این عزیزان به خانه و کاشانهی خود در شنگال و روستاهای اطراف است."
ضرورت اجرای توافقنامهی شنگال و برقراری عدالت
مسرور بارزانی با انتقاد از موانع موجود، خواستار همکاری جدی دولت فدرال عراق برای عادیسازی وضعیت شنگال شد. وی تصریح کرد: "مدیریت اداری و امنیت شنگال باید به مردم این منطقه سپرده شود." وی همچنین با اشاره به تلاشهای نافرجام پیشین برای تشکیل دادگاه بینالمللی با همکاری "یونیتاد" (UNITAD) گفت: "متأسفانه دولت پیشین در این زمینه همکاری نکرد، اما ما همچنان خواهان محاکمهی تمامی کسانی هستیم که در این جنایت دست داشتهاند تا عدالت اجرا شود."
تداوم حمایتهای دولت اقلیم کوردستان از بازماندگان
نخستوزیر اقلیم کوردستان بر تداوم خدماترسانی به بازماندگان، از جمله اختصاص مراکز درمانی ویژه و ارائهی بورسیههای تحصیلی به دانشجویان ایزدی تأکید کرد. وی در بخش پایانی سخنان خود، راه جلوگیری از ظهور مجدد ترور را استقرار عدالت و احترام به حقوق تمامی ادیان و ملیتها دانست و گفت: "ترور نه دین میشناسد و نه ملیت؛ ما به آرامش و پیشرفت نیاز داریم تا فرزندانمان آیندهای روشن و به دور از ترس داشته باشند."
مسرور بارزانی بار دیگر از دولت فدرال خواست تا با اجرای توافقنامهی شنگال و جبران خسارت قربانیان، زمینهی پایاندادن به رنجهای مردم این منطقه را فراهم کند. وی تأکید کرد که بزرگداشت این سالگرد باید پیمانی همیشگی برای مبارزه با خشونت و ساختن کوردستانی آباد و سربلند باشد.