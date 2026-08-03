1 ساعت پیش

هم‌زمان با سی‌وششمین سالگرد تهاجم رژیم پیشین عراق به کویت، مقامات دیپلماتیک بغداد، لندن و واشنگتن بر ضرورت بستن پرونده‌های گذشته و تقویت همکاری‌های راهبردی جهت ثبات منطقه تأکید کردند.

امروز دوشنبه ۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵)، علی تائی، کاردار سفارت عراق در کویت، در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه کویتی "القبس" اعلام کرد که عراقِ جدید به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی این کشور برای آسیب رساندن به امنیت کویت یا سایر کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده شود. این موضع‌گیری رسمی که هم‌زمان با سی‌وششمین سالگرد حمله رژیم پیشین عراق به کویت در اوت ۱۹۹۰ (مرداد ۱۳۶۹) مطرح شده، نشان‌دهنده‌ی تلاش‌های جدی بغداد برای تقویت مناسبات دوجانبه و بازسازی اعتماد متقابل در منطقه است. اگرچه برخی رسانه‌ها در محاسبات خود به اشتباه این رویداد را سی‌وچهارمین سالگرد نامیده‌اند، اما بررسی‌های دقیق تاریخی نشان می‌دهد که در اوت سال جاری میلادی، دقیقاً ۳۶ سال از آغاز تهاجم نظامی رژیم صدام حسین به خاک کویت می‌گذرد.

گشودن فصلی نوین در مناسبات بغداد و کویت

کاردار سفارت عراق در این مصاحبه‌ی مطبوعاتی تأکید کرد که کشورش پرونده‌های دردناک گذشته را به طور کامل بسته و گام در مرحله‌ای نوین از روابط دوجانبه گذاشته است. بر اساس گزارش روزنامه "القبس"، علی تائی با ارسال پیام‌های مستقیم به رهبران و مردم کویت تصریح کرد که مناسبات فعلی میان دو کشور بر پایه‌های استوار احترام متقابل، منافع مشترک و رعایت اصول حسن همجواری بنا شده است. او با اشاره به لزوم عبور از سایه‌ی سنگین جنگ‌های گذشته افزود که عراق و کویت از یک دوره‌ی تاریخی بسیار سخت عبور کرده‌اند و اکنون در مسیر ایجاد آینده‌ای روشن مبتنی بر همکاری‌های نزدیک و همه‌جانبه حرکت می‌کنند.

این مقام دیپلماتیک عراقی در پاسخ به پرسش روزنامه "القبس" درباره‌ی توانایی عراق برای پشت سر گذاشتن آثار روانی و اجتماعی ناشی از این تهاجم، توضیح داد که دولت عراق گام‌های مهمی را برای ساختن پل‌های ارتباطی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و مردمی برداشته است. با این حال، او تأکید کرد که فرآیند تحکیم اعتماد متقابل میان ملت‌ها یک پروژه‌ی مستمر است که به استمرار گفت‌وگوها و ارتقای سطح همکاری‌ها در سطوح مختلف نیاز دارد. دولت عراق تلاش می‌کند تا از طریق برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، نسل‌های جدید این کشور را که دوران جنگ را تجربه نکرده‌اند، با اهمیت احترام به قوانین بین‌المللی و مرزهای جغرافیایی همسایگان آشنا سازد.

حمایت‌های بین‌المللی و تقویت توانمندی‌های دفاعی کویت

موضوع سالگرد حمله به کویت تنها به مواضع دیپلمات‌های عراقی محدود نماند. به گزارش روزنامه "القبس"، کاردارهای سفارتخانه‌های بریتانیا و ایالات متحده در کویت نیز مواضع قاطعی را در حمایت از حاکمیت ملی کویت اتخاذ کرده‌اند. استیوارت سامرز، کاردار بریتانیا در کویت، در بیانیه‌ای به مناسبت این سالگرد اعلام کرد که تعهد لندن به امنیت و ثبات کویت همچنان تزلزل‌ناپذیر است. او تصریح کرد که همکاری‌های دفاعی میان دو کشور به منظور مقابله با چالش‌های امنیتیِ در حال تغییر در منطقه، به ویژه تهدیدات مرتبط با پهپادها، در سال جاری توسعه یافته است. به گفته‌ی سامرز، نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا سامانه‌های ضد پهپادی مانند "رپید سنتری" و "اورکاس" را برای تقویت توانمندی‌های رصدی و دفاعی کویت مستقر کرده است.

از سوی دیگر، استفین باتلر، کاردار ایالات متحده در کویت، در مصاحبه با همین روزنامه تأکید کرد که تهاجم نظامی رژیم سابق عراق در ۳۶ سال پیش، رابطه‌ی واشنگتن و کویت را از یک مشارکت ساده به یک ائتلاف نظامی و راهبردی بسیار قدرتمند تبدیل کرد که تا به امروز با قوت پابرجاست. باتلر تأکید کرد که مرزهای ملی کویت و حاکمیت این کشور خط قرمز ایالات متحده است و جامعه‌ی بین‌المللی همچنان بر اصول حقوق بین‌الملل در زمینه احترام به مرزهای رسمی کشورها پایبند خواهد ماند. او بازسازی سریع نهادهای قانون اساسی و زیرساخت‌های کویت پس از آزادسازی در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) را یک موفقیت بزرگ در تاریخ معاصر توصیف کرد.

حل‌وفصل پرونده‌های معلق؛ از تعیین مرزها تا سرنوشت مفقودان

یکی از بخش‌های کلیدی گفت‌وگوی علی تائی با رسانه‌ها، پرداختن به پرونده‌های معلق میان دو کشور همسایه بود. کاردار عراق در کویت فاش کرد که کارگروه‌های تخصصی دو کشور به طور فعال بر روی چند پرونده‌ی بسیار مهم متمرکز هستند. اولین و مهم‌ترین مسئله، تکمیل فرآیند ترسیم مرزهای آبی و دریایی میان دو کشور است. به گزارش خبرگزاری "خبرنی"، تائی خاطرنشان کرد که هدف بغداد دستیابی به توافقی عادلانه و نهایی در چارچوب قوانین بین‌المللی است که منافع و حقوق سرزمینی هر دو کشور همسایه را تضمین کند. وی در این راستا از آمادگی بغداد برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر کویت در خاک عراق و ارتقای مبادلات تجاری خبر داد.

پرونده‌ی مفقودان کویتی و دارایی‌های به غارت رفته در جریان تهاجم سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) نیز از دیگر موضوعاتی بود که این دیپلمات عراقی به آن پرداخت. او با تأکید بر اینکه دولت فعلی عراق به این موضوع به عنوان یک پرونده‌ی انسانی و اخلاقی می‌نگرد، متعهد شد که بغداد از هیچ تلاشی برای روشن شدن سرنوشت مفقودان کویتی دریغ نخواهد کرد. تائی تأکید کرد که امنیت منطقه به طور مستقیم به یکدیگر گره خورده است و عراق هرگونه تهدید علیه حاکمیت و امنیت همسایگان خود را به منزله‌ی تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی خود تلقی می‌کند. در همین راستا، او از فعالان رسانه‌ای و چهره‌های سیاسی خواست تا از اتخاذ مواضع شخصی که ممکن است باعث سوءتفاهم میان دو ملت شود، خودداری کنند.