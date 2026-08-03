درخواست میر ایزدیها از حکومت عراق: نسلکشی را به رسمیت بشناسید
میر حازم بگ، میر ایزدیها، از حکومت عراق خواست تا قانون " نجاتیافتگان دست داعش" را به اجرا درآورد و صندوق بازسازی شنگال را فعال کند تا آوارگان بتوانند با "عزت و کرامت" به دیار خود بازگردند.
وی، همچنین از نخستوزیر عراق و رئیس اقلیم کوردستان خواست تا برای حل و فصل پرونده شنگال به توافق و درک مشترکی دست یابند؛ چرا که به گفته وی، "ثبات شنگال دارای اهمیتی استراتژیک برای ایزدیها، سراسر عراق و اقلیم کوردستان است.
میر حازم بگ، این سخنان را در جریان مراسم گرامیداشت دوازدهمین سالگرد نسلکشی ایزدیها بیان کرد. ۱۲ سال پیش، در ۳ آگوست ۲۰۱۴، تروریستهای داعش به شهرستان شنگال (در ۱۲۰ کیلومتری موصل) و مناطق اطراف آن حمله کرده و تنها در روزهای نخست، پنج هزار ایزدی را به شهادت رساندند؛ زخمی که به گفته میر ایزدیها، هنوز التیام نیافته است.
در پی این حمله تروریستی، نزدیک به ۴۰۰ هزار ایزدی آواره شدند و هزاران زن و کودک به اسارت درآمدند. از این میان، هنوز سرنوشت ۲۵۰۰ زن اسیر در دست داعش نامشخص است.
ایزدیها یکی از مؤلفههای دینی اصلی عراق و اقلیم کوردستان هستند و مقدسترین زیارتگاه آنها (معبد لالش در ۴۰ کیلومتری دهوک) در اقلیم کوردستان قرار دارد.
در این مراسم که با حضور نخستوزیر اقلیم کوردستان، فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق (به نمایندگی از نخستوزیر عراق)، نماینده سازمان ملل متحد و کنسولهای کشورهای خارجی برگزار شد، میر ایزدیها گفت: امروز ۱۲ سال از نسلکشی ملت ایزدی میگذرد؛ ۱۲ سالی که پر از درد، غم و ناامیدی بود. گروه تروریستی داعش در قرن ۲۱ میخواست تاریخ چهار هزار ساله ملت ایزدی را شبانه نابود کند، اما به خواست خدا و پایمردی مردم ما، این نقشهها به سرانجام نرسید.
وی افزود، با وجود اینکه تا کنون ۱۳ کشور نسلکشی ایزدیها را به رسمیت شناختهاند، حکومت عراق هنوز این اقدام را انجام نداده است. بر همین اساس، میر حازم بگ، خواستههایشان را از دولت بغداد مطرح کرد از جمله: حل پرونده آوارگان، تداوم تلاشها برای آزادی ربودهشدگان، اجرای قانون بازماندگان ایزدی، استقرار مدیریت قانونی در شنگال و فعالسازی صندوق بازسازی شنگال که با وجود گذشت دو سال از تصویب آن، هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.
میر حازم بگ در پایان سخنان خود از مردم کوردستان، بهویژه اهالی دهوک و زاخو، برای اسکان و پناه دادن به آوارگان تشکر کرد. وی، همچنین از پرزیدنت مسعود بارزانی به پاس پشتیبانیهای مداوم و نقش وی در آزادسازی شنگال، از نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان برای تلاشهایش در آزادی ربودهشدگان، و از مسرور بارزانی نخستوزیر اقلیم کوردستان برای حمایتهای مستمر از زنان بازمانده و مرکز فرهنگی لالش قدردانی کرد.