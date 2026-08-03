هیئت حقوق بشر: بغداد باید توافقنامه شنگال را اجرا کند

1 ساعت پیش

هیئت مستقل حقوق بشر در اقلیم کوردستان، هم‌زمان با دوازدهمین سالگرد نسل‌کشی ایزدی‌ها، از دولت فدرال عراق خواست در اجرای توافق‌نامه شنگال و تأمین امنیت این منطقه شتاب کند. این هیئت همچنین بر ضرورت نجات بیش از ۲۷۰۰ فردی که همچنان مفقودالاثر هستند، تأکید نمود.

در پیام این هیئت آمده است: امروز با دلی پر از درد، دوازدهمین سالگرد نسل‌کشی و قتل‌عام ایزدی‌ها را گرامی می‌داریم. آن جنایت وحشیانه ماهیت ضدانسانی و ضدصلح این گروه‌ها را به اثبات رساند؛ جنایتی که طی آن هزاران زن و کودک به خاک و خون کشیده شدند و منطقه به ویرانی کشیده شد.

در ادامه این بیانیه ذکر شده است: با نهایت تأسف، پس از گذشت ۱۲ سال هنوز تعداد زیادی از شهروندان ایزدی در اسارت این گروه‌ها باقی مانده‌اند و شمار چشمگیری از آن‌ها همچنان در آوارگی به سر می‌برند. دولت فدرال عراق موظف است امنیت و آرامش را برای شنگال تأمین کرده و بازگشت آوارگان به زادگاهشان را تسهیل کند.

هیئت مستقل حقوق بشر همچنین افزود: دولت بغداد باید در اجرای توافقنامه امنیتی و بازسازی شنگال که با دولت اقلیم کوردستان به امضا رسیده عجله کند و خسارات وارده به مردم این منطقه را جبران نماید.

در پایان این پیام آمده است: فاجعه شنگال در یاد و خاطره ما زنده خواهد ماند و یاد قربانیان را با عزت گرامی می‌داریم. امیدواریم تمامی تلاش‌ها برای نجات و بازگشت بیش از ۲۷۰۰ شهروند مفقودالاثر به آغوش خانواده‌هایشان و همچنین به رسمیت شناختن این پرونده به عنوان نسل‌کشی در سطح بین‌المللی به کار گرفته شود؛ مسئولیتی که بدون شک بر عهده دولت عراق است تا با جدیت روی آن کار کند.