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کنسولگری عمومی آمریکا در دوازدهمین سالگرد نسل‌کشی ایزدی‌ها، بر تامین امنیت، حفاظت از اقلیت‌ها و همکاری با دولت اقلیم کوردستان و دولت عراق تاکید کرد.

کنسولگری عمومی ایالات متحده آمریکا در اربیل، روز دوشنبه ۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۳ مرداد ۱۴۰۵)، به مناسبت گذشت ۱۲ سال از جنایت نسل‌کشی ایزدی‌ها توسط گروه‌های تروریستی داعش، بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه بر ضرورت تحقق عدالت و تضمین امنیت برای تمامی جوامع و اقلیت‌ها تاکید شده است.

در پیام کنسولگری آمریکا آمده است: "۱۲ سال پیش، گروه‌های تروریستی داعش مرتکب جنایت نسل‌کشی علیه جامعه‌ی ایزدی شدند؛ امروز یاد و رنج کسانی را که جان خود را از دست دادند گرامی می‌داریم و به استقامت بازماندگانی که این یاد را زنده نگه داشته‌اند، ادای احترام می‌کنیم."

در بخش دیگری از این بیانیه اشاره شده است که برقراری عدالت در قبال این جنایات ددمنشانه، به همراه تضمین امنیت پایدار، رفاه و حفاظت از اقلیت‌ها، اهمیت ویژه‌ای دارد.

کنسولگری آمریکا در پایان پیام خود، بر تداوم حمایت‌های واشنگتن تاکید کرده و اعلام داشت: "ایالات متحده متعهد به همکاری با دولت عراق، دولت اقلیم کوردستان و شرکای بین‌المللی برای حفاظت از حق بنیادی آزادی مذهبی و کمک به ساختن آینده‌ای است که در آن تمامی شهروندان عراق بتوانند با امنیت و کرامت زندگی کنند."