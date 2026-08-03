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نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در دیدار با رهبر کلیسای کلدانی، بر تعهد دولت برای تقویت فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز و خدمت‌رسانی به مسیحیان تأکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز دوشنبه۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵) در اربیل از پاتریارک مار پولس سوم نونا، رهبر کلیسای کلدانی در عراق و جهان استقبال کرد.

در این دیدار، طرفین بر اهمیت حفظ و تقویت فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز میان تمامی طیف‌ها و جوامع کوردستان گفتگو کردند.

مسرور بارزانی در این نشست، پایبندی دولت اقلیم کوردستان را به حفاظت از حقوق تمامی جوامع، به‌ویژه مسیحیان، تکرار کرد. وی تأکید نمود که دولت خود را موظف به خدمت‌رسانی به همه‌ی شهروندان بدون هیچ‌گونه تبعیضی می‌داند و از جایگاه مسیحیان در بافت اجتماعی منطقه حمایت می‌کند.

در مقابل، رهبر کلیسای کلدانی در عراق و جهان، مراتب سپاس و قدردانی خود را از حمایت‌های مستمر نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از حقوق پیروان آیین‌های مختلف و به‌ویژه جامعه‌ی مسیحیان ابراز داشت. وی نقش دولت اقلیم کوردستان را در ایجاد فضای امن و پایدار برای همزیستی آیین‌های گوناگون ستودنی دانست.