مشاور نخستوزیر: گروههای غیرقانونی مانع بازگشت آوارگان شنگال هستند
مشاور نخستوزیر عراق در امور کوردهای ایزدی از آمادهسازی لایحه قانونی جدیدی برای محاکمه عناصر داعش به اتهام "نسلکشی" خبر داد که به زودی به پارلمان ارائه خواهد شد. وی، همچنین تأکید کرد حضور گروههای مسلح غیرقانونی در شنگال (سنجار)، بزرگترین مانع در برابر بازگشت آوارگان به شمار میرود.
خلف شنگالی، مشاور نخستوزیر عراق در امور کوردهای ایزدی طی گفتگو با شبکه "کوردستان۲۴" اظهار داشت: پیش از این عناصر داعش در دادگاههای عراق تنها بر اساس قانون ضدتروریسم محاکمه میشدند، اما اکنون لایحهای ویژه با عنوان "قانون مبارزه با جرایم بینالمللی" مراحل قانونی خود را در دبیرخانه هیئت دولت و شورای دولتی طی کرده و بهزودی به پارلمان ارسال میشود.
وی افزود: بر اساس این قانون جدید، اعضای داعش مستقیماً به اتهام "نسلکشی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت" محاکمه خواهند شد. همچنین در متن این قانون، ایجاد صندوقی ویژه برای جبران خسارتهای مادی و معنوی نجاتیافتگان و آسیبدیدگان از دست داعش پیشبینی شده است.
مشاور نخستوزیر عراق در خصوص وضعیت امنیتی و اداری منطقه تصریح کرد: نخستوزیر عراق مایل به بقای هیچ گروه مسلح غیرقانونی در شنگال نیست و اقدامات جدی برای ساماندهی وضعیت امنیتی در حال انجام است.
وی تأکید کرد: حضور گروههای مسلح مختلف و غیررسمی، بزرگترین مانع در مسیر اجرای کامل توافقنامه شنگال و بازگشت آوارگان است. اجرای این توافقنامه نیازمند اراده مشترک بغداد، اربیل و جامعه بینالمللی است تا خدماترسانی صورت گیرد و امنیت پایدار برقرار شود.
خلف شنگالی، در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تمجید از تلاشهای اقلیم کوردستان در پرونده ایزدیها گفت: حکومت اقلیم کوردستان نسلکشی ایزدیها را به جهانیان شناساند، پذیرای هزاران آواره بود و تمام توان خود را برای حفاظت از آنان به کار گرفت. مطالبات مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان برای کمک به ایزدیها کاملاً بجا و درست است.
وی، در پایان اشاره کرد که هماکنون ۱۲۰ هزار آواره شنگالی در کمپها زندگی میکنند و لازم است صندوقی بینالمللی برای جبران خسارت آنان تشکیل شود. وی، درباره پرونده ربوده شدگان نیز خاطرنشان کرد اکثر ایزدیهای ربودهشده در خاک سوریه حضور دارند و تلاشها برای یافتن و آزاد کردن آنان همچنان ادامه دارد.