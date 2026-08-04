2 ساعت پیش

وزیر نفت عراق اعلام کرد که این کشور برنامه‌ای راهبردی برای انتقال بخشی از نفت میدان‌های جنوبی از طریق خط لوله کرکوک - جیهان در دست دارد تا از این طریق، میزان صادرات را به بیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

باسم محمد خضیر وزیر نفت عراق، همچنین به امضای یک توافق مهم با ترکیه در اول اوت اشاره کرد و افزود: بر اساس این توافق، تفاهم‌های نفتی میان دو کشور به مدت یک سال تمدید شده است تا از تداوم صادرات نفت اقلیم کورستان و میدان‌های جنوبی اطمینان حاصل شود.

وی، در ادامه از گفت‌وگو با طرف ایرانی برای تضمین امنیت رفت‌وآمد نفت‌کش‌ها در تنگه هرمز خبر داد و اظهار داشت که انتظار می‌رود طی روزهای آینده تفاهم‌های مهمی در این زمینه حاصل شود.

وزیر نفت عراق، در پایان تأکید کرد درآمد حاصل از صادرات نفت، صرف بازسازی زیرساخت‌های بخش سلامت، آموزش، راهسازی و آموزش نیروهای متخصص داخلی خواهد شد.