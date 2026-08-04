2 ساعت پیش

روزنامه آمریکایی ایندیپندنت گزارش داد شرکت آمریکایی "فاوندیشن" در حال توسعه یک روبات انسان‌نما به ارزش ۱۵۰ هزار دلار است که به طور ویژه برای انجام ماموریت‌های خطرناک در خطوط مقدم نبرد طراحی شده است.

این روبات یک ماشین ساده نیست، بلکه به‌گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند همان تفنگ مورد استفاده سربازان را حمل کند. این روبات قابلیت حرکت با سرعت ۶.۵ کیلومتر بر ساعت را دارد و می‌تواند بیش از ۲۰ کیلوگرم تجهیزات نظامی را جابه‌جا کند. یکی از ماموریت‌های اصلی آن "پاک‌سازی ساختمان‌ها" از خطرات احتمالی، پیش از ورود سربازان به نقاط ناشناخته و ارزیابی‌نشده است.

بر اساس این گزارش، شرکت فاوندیشن پیش از این قراردادهایی به ارزش ۲۴ میلیون دلار با نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی ایالات متحده به امضا رسانده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، ۵۰ دستگاه از این روبات در سال جاری تولید خواهد شد، اما این رقم برای سال آینده به ۱۰ هزار دستگاه افزایش می‌یابد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به ۵۰ هزار روبات نظامی خواهد رسید.

نکته مهمی که دچار سوءتفاهم شده، موضوع چگونگی تصمیم‌گیری این روبات‌ها برای تیراندازی است. پروتکل‌های نظامی تاکید دارند که انسان باید تصمیم‌گیرنده نهایی در هرگونه حمله باشد و این روبات‌ها به صورت خودکار دست به کشتار نمی‌زنند. هدف واقعی این فناوری، جایگزینی سربازان واقعی به عنوان اولین نیروی ورودکننده به مناطق پرخطر است.

پیش از این و بیش از ۱۰ سال قبل، یکی از ژنرال‌های ارتش آمریکا پیش‌بینی کرده بود که تا سال ۲۰۳۰، روبات‌ها جایگزین یک‌چهارم سربازان جنگجو خواهند شد. اگرچه آن پیش‌بینی هنوز به طور کامل محقق نشده، اما روند فعلی نشان می‌دهد مسئله اصلِ فناوری نیست، بلکه زمان مورد نیاز برای اجرای کامل آن است.

این رویکرد تنها به معنی جایگزینی سرباز با روبات نیست، بلکه یک استراتژی جدید نظامی است؛ صرف هزینه ۱۵۰ هزار دلاری برای اینکه انسان‌ها دیگر اولین کسانی نباشند که در جریان حمله به مناطق خطرناک، با خطر مرگ روبرو می‌شوند.