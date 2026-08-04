عراق تخفیفهای چشمگیری برای نفت بصره اعلام کرد
شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) برای تشویق خریداران به حملونقل و ترانزیت نفت از طریق تنگه هرمز در سایه افزایش تنشهای منطقهای، تخفیف قابلتوجهی را در قیمت نفت خام بصره برای ماه اوت (مرداد-شهریور) در نظر گرفته است.
بر اساس سندی که به دست خبرگزاری "رویترز" رسیده، شرکت سومو تخفیفهای بالایی را برای خریداران نفت خام بصره جهت بارگیری در ماه اوت پیشنهاد داده تا مشتریان را به عبور نفتکشها از تنگه هرمز ترغیب کند.
در این سند آمده است که سومو از خریداران دارای قراردادهای بلندمدت خواسته تا حجم درخواستی خود را از انواع "نفت خام متوسط بصره" یا "نفت خام سنگین بصره" مشخص کنند، تا از طریق ترمینال نفتی بصره، تکبویهها (SPM) و تأسیسات مربوطه تحویل داده شود.
جزئیات تخفیفهای قیمتی
در رابطه با قیمتها، شرکت سومو برای هر بشکه "نفت خام متوسط بصره" تخفیفی بین ۲۵ تا ۲۷ دلار (بسته به زمان بارگیری) پیشنهاد داده است. همچنین برای "نفت خام سنگین بصره"، تخفیفی معادل ۲۷.۸۰ تا ۲۹.۸۰ دلار به ازای هر بشکه تعیین کرده است.
این اقدام عراق در حالی صورت میگیرد که آمارها نشان میدهند تردد کشتیها در تنگه هرمز از اواخر هفته گذشته و در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر حمله به برخی شناورها در این منطقه، با کاهش و کندی مواجه شده است.
بر اساس دادههای دریانوردی، نفتکش غولپیکر (Noble) که در ۲۵ ژوئیه نفت بصره را بارگیری کرده بود، روز جمعه تنگه هرمز را به مقصد چین ترک کرده است. همزمان، شرکت "پتروچاینا" نیز به صورت موقت نفتکش غولپیکر (Jamaica Prosperity) را برای انتقال نفت از منطقه خلیج به چین اجاره کرده که قرار است حدود ۳ اوت در بندر بصره عراق بارگیری کند. با این حال، شرکت سومو هنوز به طور رسمی هیچ توضیحی درباره این تخفیفها و درخواستهای مطرحشده ارائه نداده است.
افزایش نگرانیهای امنیتی در تنگه هرمز
تخفیفهای ارائه شده از سوی عراق همزمان با تصاعد نگرانیهای امنیتی در تنگه هرمز و پس از وقوع چند حادثه دریایی در این منطقه رخ میدهد. روز سهشنبه، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد یک کشتی باری در فاصله ۲۰ مایل دریایی از شمال شرقی منطقه "خصب" عمان، توسط یک "شیء نامشخص" مورد اصابت قرار گرفته است.
دو روز پیش از این حادثه نیز، نفتکش دیگری در همان منطقه از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی خود خبر داد، اگرچه هیچ خسارت جانی یا مالی به ثبت نرسید.
تنگه هرمز همواره به عنوان یکی از حیاتیترین آبراههای انرژی جهان شناخته میشود؛ چرا که بخش عمدهای از صادرات نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از این مسیر انجام میشود و هرگونه اختلال در رفتوآمد کشتیها در آن، به دقت توسط بازارهای جهانی انرژی رصد میشود.