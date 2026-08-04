بریتانیا: یک کشتی باری در تنگه هرمز هدف «پرتابه ناشناخته» قرار گرفت

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اربیل (کوردستان۲۴)- یک مقام ارشد آمریکایی امروز سه‌شنبه، ۴ اوت، تنها چند ساعت پس از گزارش اصابت یک پرتابه به یک کشتی باری در تنگه هرمز، اعلام کرد که واشینگتن امیدوار است توافقی برای بازگشایی این آبراه راهبردی «امروز یا فردا» حاصل شود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه CNBC و یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، احتمال بازگشایی تنگه هرمز در روز سه‌شنبه را مطرح کرده بود، گفت: «این احتمال وجود دارد که ظرف چند ساعت آینده به توافق برسیم.»

ترامپ نیز روز دوشنبه در کاخ سفید ضمن ابراز خوش‌بینی نسبت به روند مذاکرات، بار دیگر هشدارهای تندی علیه ایران مطرح کرد و این مقطع را «آخرین فرصت پیش از سرنگونی» ایران توصیف کرد.

ایران و ایالات متحده از ۲۸ فوریه و در پی آغاز حملات غافلگیرانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، درگیر جنگ بوده‌اند. هرچند در ماه‌های بعد آتش‌بسی برقرار و توافقی اولیه حاصل شد، اما تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون نتوانسته است به این درگیری پایان دهد.

تنگه هرمز که یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال نفت و گاز جهان به شمار می‌رود، طی این دوره بارها به یکی از محورهای اصلی تنش و بازگشت درگیری‌ها تبدیل شده است.

ایران خواهان حفظ کنترل بر تنگه هرمز و دریافت عوارض عبور از آن است؛ اختیاراتی که پیش از آغاز جنگ اعمال نمی‌شد و با مخالفت شدید ایالات متحده روبه‌رو است.

ترامپ هفته گذشته نیز در ادامه مواضع خود، ایران را به حملاتی «بسیار سخت» و احتمالاً علیه زیرساخت‌های غیرنظامی تهدید کرده بود، اما روز شنبه از موضع خود عقب‌نشینی کرد و گفت چارچوب‌هایی برای دستیابی به توافق وجود دارد.

او روز دوشنبه همچنین اعلام کرد که بنا به درخواست عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و چند کشور دیگر، با ادامه مذاکرات با ایران موافقت کرده است.

با این حال، وزارت امور خارجه ایران ادعای ترامپ درباره در جریان بودن مذاکرات با واشینگتن را رد کرد؛ هرچند رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد: «ما همین حالا در حال مذاکره هستیم.»

قطر که نقش میانجی را در این روند بر عهده دارد، امروز سه‌شنبه اعلام کرد تلاش‌های دیپلماتیک همچنان ادامه دارد، اما در حال حاضر هیچ گفت‌وگوی مستقیم برنامه‌ریزی‌شده‌ای میان ایران و آمریکا وجود ندارد.

«چندان پیچیده نیست»

ترامپ با اشاره به روند مذاکرات گفت انتظار دارد تا روز سه‌شنبه، «به هر شکلی»، از نتایج آن مطلع شود و افزود که این موضوع «چندان پیچیده نیست».

به گفته او، تمرکز اصلی مذاکرات بر بازگشایی تنگه هرمز است؛ اقدامی که به باور وی می‌تواند «به معنای واقعی کلمه تا فردا» انجام شود. او در عین حال گفت رسیدگی به موضوع برنامه هسته‌ای ایران زمان بیشتری خواهد برد.

رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی پیش از آن نیز در شبکه‌های اجتماعی، تهران را به دلیل اعلام عدم تمایل به مذاکره، «دورو» توصیف کرده بود.

ترامپ افزود: «چه ایران این موضوع را بپذیرد و چه نپذیرد، ما در حال گفت‌وگو درباره راه‌حلی برای مشکلی هستیم که آنها دهه‌ها ایجاد کرده‌اند.»

او همچنین با اشاره به محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا گفت: «هیچ چیز به ایران نمی‌رسد مگر اینکه ما بخواهیم، و تا زمانی که توافقی حاصل نشود یا تسلیم کامل صورت نگیرد، چیزی هم نخواهد رسید.»

این گزارش می‌افزاید با وجود گذشت بیش از پنج ماه از جنگی که به گفته آن میلیاردها دلار برای واشینگتن هزینه در پی داشته، ایران همچنان توانایی شلیک موشک و پهپاد به اهداف آمریکا و متحدانش در منطقه را حفظ کرده و ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را نیز نگه داشته است.

ترامپ بار دیگر بر ضرورت پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد؛ برنامه‌ای که کشورهای غربی آن را با هدف دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌دانند، در حالی که تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن آن اصرار داشته است.

در همین حال، آژانس امنیت دریایی بریتانیا (UKMTO) بامداد امروز سه‌شنبه اعلام کرد یک کشتی باری در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف یک «پرتابه ناشناخته» قرار گرفته است.

این نهاد بدون اشاره به میزان خسارات یا تلفات احتمالی اعلام کرد نام کشتی منتشر نشده و بررسی این حادثه همچنان ادامه دارد.

ایران همچنان به اجرای محدودیت‌های خود در تنگه هرمز ادامه می‌دهد و از کشتی‌ها می‌خواهد عبور خود را با تهران هماهنگ کرده و مسیر نزدیک به سواحل ایران را انتخاب کنند.

با این حال، بسیاری از کشتی‌ها مسیر جنوبی و نزدیک به سواحل عمان را برای عبور از تنگه ترجیح داده‌اند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز اعلام کرده است که تهران در حال رایزنی با مسقط برای یافتن مسیر جدیدی برای تردد کشتی‌هاست، اما این مذاکرات ارتباطی با موضوع بازگشایی تنگه هرمز ندارد.

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