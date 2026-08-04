مظلوم عبدی: نچیروان بارزانی همیشه حامی مسئله کورد در سوریه بوده است
فرمانده کل نیروهای دمکراتیک سوریه (هسده)، سفر رئیس اقلیم کوردستان به سوریه را یک "رویداد تاریخی" توصیف کرد و گفت: این مسئله مایهی مسرت و خرسندی بزرگ ماست.
مظلوم عبدی، فرمانده کل هسده در پیامی نوشت: رئیس اقلیم کوردستان همواره نقش مهم و برجستهای در پشتیبانی از مسئله کوردها در سوریه و به طور کلی در سراسر کوردستان ایفا کرده است.
روز گذشته، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در رأس هیأتی به دمشق سفر کرد و مورد استقبال احمد شرع، رئیسجمهور سوریه قرار گرفت.
فرمانده کل هسده، ضمن ابراز امیدواری و خوشبینی نسبت به نتایج سفر نچیروان بارزانی به دمشق تصریح کرد: ما باور کامل داریم که این سفر تأثیر مثبت و مستقیمی بر ثبات سوریه و دستیابی به راهحلی مناسب برای مسئلە کوردها در منطقه خواهد داشت.
ریاست اقلیم کوردستان نیز در بیانیهای درباره نشست دمشق اعلام کرد: روابط سوریه با عراق و اقلیم کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اهمیت گسترش همکاریهای مشترک در زمینههای مختلف، به ویژه در بخش اقتصادی تأکید شد.
همچنین در بخش دیگری از این دیدار، دو طرف درباره آخرین تحولات و اوضاع منطقه به تبادل نظر پرداختند. در این راستا، طرفین بر تقویت امنیت و ثبات، گسترش همکاریهای منطقهای و حل مسالمتآمیز مشکلات تأکید کردند.
بر اساس بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، در محور دیگری از این گفتگوها تأکید شد که در "سوریه جدید" باید حقوق تمامی مؤلفهها و اقوام محفوظ بماند. رئیسجمهور سوریه نیز از اقلیم کوردستان به خاطر استقبال و پناهدادن به آوارگان سوری در دوران جنگ تشکر کرد و اظهار داشت سوریه با اهمیت و دیده احترام به نقش عراق و اقلیم کوردستان مینگرد.
همزمان، دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان فاش کرد که نچیروان بارزانی، رئیسجمهور سوریه را برای سفر به اقلیم کوردستان و عراق دعوت کرده است. همچنین سوریه در حال انجام مقدمات برای گشایش کنسولگری خود در اربیل است.
از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات خبرنگار کوردستان۲۴ در سوریه، قرار است امروز دیداری رسمی و مهم میان فرمانده کل هسده، مسئول روابط خارجی اداره خودمختار و رئیسجمهور سوریه برگزار شود.
اکرم صالح، خبرنگار کوردستان۲۴ اعلام کرد امروز مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دمکراتیک سوریه (هسده) و الهام احمد، رئیس دفتر روابط خارجی اداره خودمختار، نشست مشترکی را با احمد شرع، رئیسجمهور سوریه برگزار خواهند کرد.