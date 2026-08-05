آغاز پروژه ۲۵ ساله استخراج نفت در رميلان غرب کوردستان

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یک شرکت آمریکایی در یکی از شهرهای غرب کوردستان، قراردادی ۲۵ ساله با شرکت نفت سوریه جهت استخراج نفت و افزایش سطح تولید به امضا رساند.

شرکت نفت سوریه و شرکت HKN Energy آمریکایی توافق‌نامه‌ای استراتژیک و ۲۵ ساله را اعلام کردند. هدف این توافق‌نامه مدرن‌سازی میادین نفتی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سطح تولید در منطقه رميلان واقع در استان حسکه غرب کوردستان است.

روز گذشته، ۴ ژوئیه، در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهرک رميلان از توابع استان حسکه غرب کوردستان، جزئیات توافق‌نامه جدید همکاری میان شرکت نفت سوریه و شرکت HKN Energy فاش شد.

یوسف قبلانی، مدیرعامل شرکت نفت سوریه اعلام کرد این توافق‌نامه ۲۵ ساله در سه مرحله پی‌درپی اجرا خواهد شد. مراحل این پروژه شامل بازسازی چاه‌های نفت، تعمیر تأسیسات انرژی و افزایش سطح تولید روزانه در این منطقه است. قبلانی تأکید کرد که این اقدام پایه‌ای برای توسعه بخش انرژی و بهبود زیرساخت‌های نفتی خواهد بود.

بر اساس جزئیات این توافق، همکاری‌ها تنها به استخراج نفت محدود نمی‌شود. شرکت شرکت نفت سوریه اعلام کرد در قالب این پروژه، زیرساخت‌های منطقه نیز نوسازی خواهد شد؛ از جمله ساخت و آسفالت جاده‌ها و بهبود تأسیسات خدماتی در نزدیکی میادین نفتی.

همچنین اشاره شد که این پروژه فرصت‌های شغلی جدیدی برای ساکنان استان حسکه و مناطق اطراف فراهم می‌کند. در خصوص تقسیم درآمدها نیز قبلانی افشا کرد که سهم طرف سوری به مرور زمان افزایش یافته و در مرحله سوم به ۷۰ درصد خواهد رسید.

از سوی دیگر، مارک لوئنس، مدیر HKN Energy اشاره کرد که آن‌ها این توافق را گامی مهم برای نوسازی بخش انرژی سوریه می‌دانند. لوئنس، گفت شرکت وی هم‌زمان با کارهای فنی، از پروژه‌های خدماتی منطقه نیز پشتیبانی خواهد کرد.