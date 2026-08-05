تأکید ریاض بر لزوم جلوگیری از تهدید کشورهای همسایه از خاک عراق

5 ساعت پیش

وزیران خارجه عربستان و عراق در دیداری راهبردی بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی و ممانعت از تبدیل‌شدن خاک عراق به ابزاری برای حمله به کشورهای منطقه تأکید کردند.

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، روز چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) در حاشیه‌ی نشست ویژه‌ی وزیران برای حمایت از قدس و اماکن مقدس، با فؤاد حسین، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه عراق دیدار کرد.

بن فرحان در این نشست تأکید کرد که خاک و امکانات عراق نباید برای تهدید یا حمله علیه کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گیرد. تحولات امنیتی منطقه و راه‌های جلوگیری از گسترش درگیری‌ها، محور اصلی گفت‌وگوهای دو طرف بود.

بر اساس بیانیه‌های رسمی منتشر شده، وزیران خارجه‌ی دو کشور بر اصول احترام به حاکمیت ملی، حسن هم‌جواری و خودداری از مداخله در امور داخلی دیگر کشورها تأکید کردند. طرفین همچنین خواستار اتخاذ تدابیر پیشگیرانه‌ای شدند که مانع از تبدیل‌شدن خاک، حریم هوایی و منابع عراق به ابزاری برای هدف قرار دادن کشورهای منطقه شود.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که فعالیت گروه‌های مسلح در عراق و حملات منتسب به آن‌ها علیه منافع عربستان سعودی، آمریکا و دیگر کشورهای منطقه، به یکی از چالش‌های اصلی در روابط خارجی بغداد تبدیل شده است. فؤاد حسین در این دیدار خاطرنشان کرد که سیاست رسمی دولت عراق، دور نگه‌داشتن این کشور از جنگ‌های منطقه‌ای است و بغداد اجازه نخواهد داد از قلمرو یا حریم هوایی آن برای حمله به عربستان یا دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس استفاده شود.

دیدار دیپلماتیک اخیر در ۵ اوت ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵)، کمتر از یک هفته پس از حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع حشد شعبی در عراق انجام شد. در آن حملات که در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵) به وقوع پیوست، دست‌کم ۲۰ نفر کشته و ۳۲ نفر زخمی شدند؛ اقدامی که از سوی شورای امنیت ملی عراق به عنوان "نقض آشکار حاکمیت کشور" توصیف شد.

در پی این تنش‌های نظامی، علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، سفر برنامه‌ریزی‌شده‌ی خود به عربستان سعودی را لغو کرد. با وجود آنکه گفت‌وگوهای میان فیصل بن فرحان و فؤاد حسین نخستین تلاش جدی برای مهار پیامدهای این حملات و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرها بر سر فعالیت گروه‌های مسلح و اقدامات نظامی در داخل خاک عراق همچنان از موضوعات حل‌نشده میان دو کشور است.