4 ساعت پیش

فؤاد حسین و بدر عبدالعاطی در دیداری در پایتخت اردن، درباره تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق و تقویت پیوندهای اقتصادی میان بغداد و قاهره گفت‌وگو کردند.

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق و بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه‌ی مصر، روز چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) در امان، پایتخت اردن، درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، پروژه‌های انرژی و راه‌های تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. طرح انتقال نفت عراق به بندر عقبه و از آنجا به دریای سرخ، از محورهای اصلی این دیدار گزارش شده است.

تقویت همکاری‌های دوجانبه و حضور شرکت‌های مصری

بر اساس بیانیه‌ی وزارت امور خارجه عراق، دو طرف در این نشست وضعیت روابط بغداد و قاهره و راه‌های افزایش همکاری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، انرژی و زیرساخت را بررسی کردند. مقام‌های دو کشور بر ضرورت تداوم دیدارهای مسئولان و تبادل هیئت‌های تخصصی برای عملیاتی‌کردن توافق‌های پیشین تأکید کردند.

بخش دیگری از این مذاکرات به حضور شرکت‌های مصری در پروژه‌های عمرانی عراق اختصاص داشت. در سال‌های اخیر، چندین شرکت دولتی و خصوصی مصر در زمینه‌ی ساخت مسکن، جاده، پل و نیروگاه در عراق فعال بوده‌اند. بغداد در تلاش است با جذب شرکت‌های منطقه‌ای، روند بازسازی زیرساخت‌های خود را تسریع کند.

اتصال شبکه‌ی برق و پروژه‌ی راهبردی بصره–عقبه

وزیران خارجه دو کشور همچنین درباره همکاری در بخش برق و امکان گسترش اتصال شبکه‌های برق عراق، اردن و مصر رایزنی کردند. این طرح با هدف ایجاد امکان مبادله‌ی برق میان سه کشور و کاهش وابستگی عراق به منابع محدود تأمین انرژی دنبال می‌شود. اهرام این رایزنی‌ها را بخشی از سازوکار همکاری سه‌جانبه‌ی بغداد، قاهره و امان توصیف کرده است.

یکی از کلیدی‌ترین موضوعات این نشست، بررسی طرح خط لوله نفت بصره–عقبه بود. این مسیر راهبردی قرار است نفت میدان‌های جنوبی عراق را به بندر عقبه در جنوب اردن منتقل کند. ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای این خط لوله حدود یک میلیون بشکه در روز است که بخشی از آن برای تأمین نیاز پالایشگاه‌های اردن اختصاص خواهد یافت. اهمیت این پروژه به‌ویژه پس از افزایش ناامنی در تنگه‌ی هرمز و نیاز عراق به یافتن مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت، دوچندان شده است.