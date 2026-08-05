2 ساعت پیش

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی تازه، نام شرکت عراقی فلای بغداد و چند شرکت هواپیمایی مرتبط با ایران را از فهرست تحریم‌های مبارزه با تروریسم حذف کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) نام شرکت هواپیمایی عراقی "فلای بغداد"، دو فروند هواپیمای متعلق به آن و سه شرکت هواپیمایی مرتبط با ایران را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) در اطلاعیه‌ی خود توضیح مشخصی درباره دلایل این بازنگری ارائه نداده است.

پیشینه‌ی تحریم‌ها و رفع محدودیت از هواپیماهای تجاری

شرکت "فلای بغداد" که یک مجموعه‌ی خصوصی است، در ژانویه‌ی ۲۰۲۴ به اتهام ارائه‌ی خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه‌های همسو با ایران تحریم شده بود. واشنگتن در آن زمان مدعی شده بود که این شرکت برای انتقال نیرو و تجهیزات به سوریه مورد استفاده قرار گرفته است؛ اتهامی که همواره از سوی مدیران این شرکت رد شده بود.

در تصمیم جدید، علاوه بر خودِ شرکت، دو فروند بوئینگ ۷۳۷ متعلق به این ناوگان با شماره‌های ثبتی YI-BAF و YI-BAN نیز از فهرست اموال مسدودشده خارج شدند. رویترز گزارش داد که این اقدام می‌تواند راه بازگشت تدریجی این شرکت به خدمات بانکی، بیمه‌ای و فنی بین‌المللی را هموار کند. همچنین تحریم‌های ضدتروریسم علیه سه شرکت هواپیمایی دیگر که پیش‌تر به سپاه پاسداران مرتبط دانسته شده بودند، لغو شده است.

تغییر در پرونده‌ی مدیرعامل و تداوم فشارهای کلی

علیرغم لغو تحریم‌های شرکت، وضعیت حقوقی بشیر عبدالقاظم علوان شبانی، مدیرعامل عراقی فلای بغداد، تغییر کرده اما نام او از فهرست تحریم‌ها حذف نشده است. اوفک مبنای تحریم شبانی را از "ارتباط با فلای بغداد" به "پیوند مستقیم با نیروی قدس سپاه پاسداران" تغییر داده است. این بدان معناست که دارایی‌های احتمالی او در حوزه‌ی قضایی آمریکا همچنان مسدود خواهد ماند.

کارشناسان معتقدند لغو این محدودیت‌ها لزوماً به معنای کاهش کلی فشارهای واشنگتن بر تهران نیست، چرا که در هفته‌های اخیر تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های نفتی و مالی مرتبط با ایران وضع شده است. این اقدام بیش از هر چیز می‌تواند ناشی از تغییرات ساختاری در مالکیت شرکت‌ها یا توافق‌های فنی میان بغداد و واشنگتن باشد.