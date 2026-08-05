4 ساعت پیش

اسعد یوسف کالاشو، هنگامی که وارد اقلیم کوردستان می‌شود، چیزی را می‌بیند که کمتر در سایر نقاط عراق یافت می‌شود: نظم، امنیت و حکومتی کارآمد. این آموزشیار عراقی-آمریکایی متولد موصل که حدود ۵۰ سال است در ایالات متحده زندگی می‌کند، در گفتگوی اختصاصی با "سنگر آکرەیی"، خبرنگار کوردستان۲۴، از نقش مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، در رفتار ویژه و "پنج‌ستاره" با مسیحیان و روند توسعه در اقلیم کوردستان تمجید کرد.

او، شبکه‌ای از مدارس غیردولتی (چارتر)، مراکز اوتیسم و مراکز درمانی را در منطقه کلان‌شهری دیترویت در ایالت میشیگان احداث کرده است. وی، بارها به کوردستان سفر کرده و هر بار با این باور عمیق‌تر بازمی‌گردد که این منطقه برای آغاز فصلی تحول‌آفرین و جدید در روابط خود با جامعه دیاسپورا در سراسر جهان آماده است.

کالاشو، مصاحبه خود را با تشریح دیدگاهش در چارچوب ساختار غنی جامعه عراقی‌های آمریکا در میشیگان آغاز کرد؛ جامعه‌ای که یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین جوامع اقتصادی دیاسپورای عراقی در ایالات متحده به‌شمار می‌رود. او گفت: اکثریت عراقی‌های میشیگان از تبار کلدانی، مسیحی و آشوری هستند. ما همچنین جامعه خوبی از مسلمانان، به‌ویژه شیعیان جنوب، و جامعه قابل توجهی از کوردها را در دیترویت داریم. ما روابط بسیار بسیار خوبی با هم داریم. ما اهل یک کشور هستیم و فرهنگ خود را در ابعاد گوناگون به اشتراک می‌گذاریم.

وی، برآورد کرد که جامعه عراقی-آمریکایی در میشیگان بین ۲۵۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت دارد و سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار فعالیت اقتصادی در مشاغل و حرفه‌های مختلف ایجاد می‌کند. در میان اعضای این جامعه، صدها سیاستمدار و هزاران پزشک، وکیل، مهندس، قاضی و افسر پلیس حضور دارند که یکی از موفق‌ترین جوامع مهاجر در ایالات متحده را تشکیل داده‌اند.

کالاشو، مجموعه آموزشی خانوادگی خود را به عنوان یکی از ارکان این جامعه توصیف کرد که ۳۵ سال پیش چندین مدرسه چارتر تأسیس نموده و اکنون فرزندانش که همگی دارنده مدرک دکترا هستند، در کنار مراکز اوتیسم و خدمات درمانی، اداره این مدارس را بر عهده دارند. او با افتخار گفت: خانواده و فرزندان همگی بزرگ شده‌اند و این مدارس را اداره می‌کنند.

کوردستان به عنوان یک الگو؛ امنیت، توسعه و نوید سرمایه‌گذاری

کالاشو، تحسین خود را از آنچه حکومت اقلیم کوردستان بنا نهاده است به صراحت بیان کرد و آن را الگویی دانست که سایر مناطق عراق در بازآفرینی آن ناکام مانده‌اند. او گفت: می‌توانید این موضوع را از جاده‌ها و از نحوه رفت‌وآمد شهری ببینید. اگر می‌خواهید امنیت و ثبات یک منطقه یا کشور را به معنای واقعی ارزیابی کنید، به ترافیک و امنیت آن نگاه کنید. می‌بینید که حکومت عملکرد خوبی دارد و وظیفه خود را به درستی انجام می‌دهد.

او پیشرفت‌های دهوک، زاخو و اربیل را واقعاً چشمگیر توصیف کرد و به‌ویژه زاخو را مورد تمجید قرار داد: من عاشق زاخو هستم. این شهر واقعاً من را تحت تأثیر قرار داد. به نظر من زاخو اکنون باید یک استان باشد، نه یک شهرستان یا یک شهر معمولی.

کلاشو، تمایل شخصی خود را برای خرید ملک در دهوک، زاخو و اربیل ابراز کرد و گفت آماده است به همان شیوه‌ای که در عمان (اردن) - جایی که خانواده‌اش اقامتگاه دارند - سرمایه‌گذاری کرده، در اقلیم نیز سرمایه‌گذاری کند.

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری او برای کوردستان بسیار فراتر از املاک و مستغلات است؛ "علاقه‌مندم در کوردستان مدرسه و مراکز اوتیسم تأسیس کنم؛ همین‌طور شاید یک بیمارستان بسیار باکیفیت و مؤسساتی در سطوح عالی. مردم آنجا فوق‌العاده و سخت‌کوش هستند."

مدل مدارس چارتر آمریکایی، طراحی‌شده برای آینده کوردستان

محور اصلی چشم‌انداز کالاشو برای کوردستان، الگوبرداری از مدل مدارس چارتر است که او طی ۳۵ سال در میشیگان توسعه داده و اصلاح کرده است. او این مفهوم را با جزئیات توضیح داد و روشن ساخت که مدارس چارتر مؤسساتی مجوزدار از سوی دولت و دارای بودجه دولتی هستند که به صورت بخش خصوصی اداره می‌شوند و سرویس رفت‌وآمد، وعده‌های غذایی، کتاب و آموزش رایگان را در چارچوب رفتاری منطبق بر ضوابط ارائه می‌دهند.

برنامه درسی طراحی‌شده توسط او برای کوردستان کاملاً چندزبانه و جامع خواهد بود: ما زبان آرامی، قطعاً زبان کوردی و زبان انگلیسی را آموزش خواهیم داد. فرانسوی و همچنین تمام دروس شیمی، فیزیک، جبر و تاریخ را به‌طور کامل تدریس خواهیم کرد. کودکان از چهار سالگی باید خواندن و نوشتن را آغاز کنند و تا زمان فارغ‌التحصیلی از دبیرستان، آماده ورود به هر دانشگاهی در سراسر جهان باشند.

او، طرح‌های خود را برای افتتاح مدارس در دهوک، زاخو، اربیل و احتمالاً سلیمانیه به مقامات اقلیم کوردستان ارائه کرده و دولت را نسبت به این طرح بسیار پذیرا توصیف نمود. علاوه بر مدارس، کالاشو احداث یک دانشکده فنی و حرفه‌ای یا دانشگاهی را پیش‌بینی می‌کند که آموزش‌های مهارتی در زمینه‌های آشپزی، مهندسی و دندان‌پزشکی ارائه دهد تا به بخش بزرگی از جامعه که دوره‌های دانشگاهی سنتی را دنبال نمی‌کنند، خدمات‌رسانی کند.

محافظت ممتاز؛ پیشگامی کوردستان در منطقه در زمینه حقوق مسیحیان

کالاشو، درباره نحوه رفتار حکومت اقلیم کوردستان با جوامع مسیحی و اقلیت‌ها، ارزیابی ارائه داد که سخاوتمندانه و در عین حال کاملاً به‌دور از نگاه منّت‌گذارانه بود: محافظت از مسیحیان در اقلیم کوردستان نباید یک منّت یا دست‌اندازی باشد؛ نباید چیزی باشد که برای آن بگوییم متشکریم، خیر. اما این امنیت وجود دارد و به شکلی چشمگیر برقرار است. دولت کوردستان نه تنها از مسیحیان محافظت می‌کند، بلکه واقعاً و منصفانه رفتاری ۵ ستاره و درجه‌یک با آنان دارد،

او اظهار داشت این تجربه محدود به روابط با مقامات عالی‌رتبه نیست، بلکه در سطح روزمره زندگی لمس می‌شود: من خود این موضوع را حس کرده‌ام، صرف‌نظر از اینکه به حکومت نزدیک باشم یا خیر. این را از نیروهای موجود در ایست‌های بازرسی حس کردم. به محض اینکه متوجه می‌شوند شما مسیحی هستید، اعتماد ۱۰۰ درصدی به شما می‌کنند که این موضوع برای من و دیگران فوق‌العاده است.

کالاشو، با یادآوری لحظه تاریخی سال ۲۰۱۴ که اقلیم کوردستان درهای خود را به روی خانواده‌های مسیحی و ایزدی آواره از دست داعش گشود، آن را اقدام شاخص حکومت در تعهد به حفاظت از اقلیت‌ها دانست: اگر حکومت کوردستان در سال ۲۰۱۴ نبود، آن مردم یا کشته می‌شدند یا مورد آزار قرار می‌گرفتند. اما به لطف کوردستان، ما آن‌ها را نجات دادیم، محافظت کردیم و پناه دادیم. به همین دلیل است که اکنون وضعیت خوبی دارند و به شایستگی زندگی می‌کنند.

مسرور بارزانی؛ رهبری که امور را به سرانجام می‌رساند

تمجید کالاشو، از مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، مستقیم و شخصی بود که بر پایه رابطه‌ای متکی بر احترام متقابل و دیدگاه مشترک قرار داشت. او، بیش از هر چیز از سبک حکمرانی قاطعانه نخست‌وزیر تمجید کرد: او کار را آغاز می‌کند و بلافاصله امور را به انجام می‌رساند؛ کارها را به تأخیر نمی‌اندازد. این همان چیزی است که برای خدمت به مردم نیاز دارید. شما به فردی این‌چنین نیاز دارید تا به مردم خدمت کند و آنچه را که باید اجرا شود، پیش ببرد.

کالاشو، همچنین قدردان پرزیدنت بارزانی بود؛ وی، از بینش درستی برخوردار است. اگر مشکل یا مسئله‌ای نیاز به شفاف‌سازی داشته باشد، وی از تجربه کافی برخوردار است و می‌داند به چه چیزی نیاز است و البته آقای مسرور بارزانی وارد میدان می‌شود تا آنچه را که باید انجام شود، بلافاصله اجرا کند.»

پارک عنکاوه و اهمیت فضاهای عمومی باز

وقتی از کالاشو درباره افتتاح اخیر پارکی جدید در منطقه عنکاوه اربیل سوال شد، اشتیاق او مشهود بود: من عاشق آن هستم. ما به گشایش‌های بیشتری در جامعه نیاز داریم؛ به پروژه‌ها و اصلاحاتی از این دست تا مردم، گردشگران، عراقی‌تبارها و سرمایه‌گذاران را جذب کنیم.

او این پارک را نشانه دقیقی دانست که می‌تواند دیدگاه‌ها را تغییر دهد و دیاسپورا را نه تنها به عنوان گردشگر، بلکه به عنوان ساکنانی که به صورت دائمی در آینده کوردستان سرمایه‌گذاری می‌کنند، به منطقه بازگرداند؛ "دوست دارم خانه‌ای در دهوک، شاید زاخو و قطعاً اربیل داشته باشم؛ چرا که نه؟" کالاشو، برآورد کرد که با محیط امنیتی مناسب و زیرساخت‌های خدماتی، کوردستان می‌تواند سالانه بین ۵۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ بازدیدکننده از دیاسپورا را جذب کند که هر یک با خود هزینه کرد، ارتباطات و پتانسیل سرمایه‌گذاری به همراه خواهند داشت.

نسل جدید مسیحیان؛ چندزبانه، تحصیل‌کرده و آماده برای جهان

کالاشو، خوش‌بینی عمیق خود را نسبت به نسل جدید مسیحیانی که در اقلیم کوردستان رشد می‌کنند ابراز داشت و آنان را در زمره چشمگیرترین جوانانی توصیف کرد که تا به حال دیده است: از اینکه چقدر تحصیل‌کرده و باکفایت هستند شگفت‌زده شده‌ام. هر یک از آنان به سه یا چهار زبان صحبت می‌کنند. این موضوع به من اطمینان خاطر و قدردانی بالایی می‌دهد که نسلی شایسته در حال آمدن است.

او سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان در آموزش عالی، از جمله دانشگاه آمریکایی کوردستان را عامل اصلی این موفقیت نسلی دانست و در عین حال خاطرنشان کرد که گسترش مداوم ظرفیت دانشگاه‌ها همچنان یک هدف مهم است.

پیامی به دیاسپورا: بازگردید، سرمایه‌گذاری کنید و بسازید

کالاشو، گفتگو را با پیامی خطاب به دیاسپورای مسیحیان عراقی در سراسر اروپا و آمریکا (که حدود یک میلیون نفر برآورد می‌شوند) به پایان رساند و آنان را تشویق کرد تا به عنوان اقامت‌کننده، گردشگر و سرمایه‌گذار با کوردستان تعامل داشته باشند.

خطاب به مسیحیان خارج از عراق می‌گویم: اگر می‌توانید و قادر و مایل هستید که به عنوان ساکن، گردشگر سالانه یا سرمایه‌گذار در آنجا حضور یابید، این کار را انجام دهید. چرا؟ چون دولتی دارید که از شما محافظت می‌کند.

کالاشو، تصویر روشنی از آنچه کوردستان می‌تواند به دیاسپورا ارائه دهد ترسیم کرد؛ امری که هیچ مقصد دیگری در منطقه توان رقابت با آن را ندارد؛ "آب‌وهوا در ماه‌های مارس، آوریل، مه و ژوئن فوق‌العاده است. مناظر، طبیعت، آبشارها، کوه‌ها، درختان و میوه‌ها؛ هرچه بخواهید در آنجا هست.

سخنان پایانی او هم قدردانی بود و هم یک فراخوان؛ "تمام آنچه کوردستان نیاز دارد، تثبیت ثبات در درآمدهای مالی و مباحث امنیتی است؛ اینکه اطمینان حاصل شود مرزهایشان امن است و تهدید شبه‌نظامیان دیگر وجود ندارد. غیر از این، همه‌چیز زیباست و هیچ محدودیتی برای پیشرفت وجود ندارد.