کاهش ۴.۹ درصدی قیمت نفت در پی امیدواری به بازگشایی تنگه هرمز
اربیل (کوردستان۲۴)- قیمت نفت امروز سهشنبه ۴ اوت، پس از آنکه اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از احتمال دستیابی به توافق با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز تا روز چهارشنبه خبر داد، به طور قابل توجهی کاهش یافت.
افت بهای نفت با افزایش امید به توافق
بهای نفت خام برنت دریای شمال با ۴.۹ درصد کاهش به ۷۹.۶۹ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وستتگزاس اینترمدیت نیز ۵.۴ درصد افت کرد و به ۷۶.۰۴ دلار در هر بشکه کاهش یافت.
بسنت در گفتوگو با شبکه CNBC اظهار داشت: «فکر میکنم این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا برای بازگشایی تنگه به توافق برسیم.» وی افزود در صورت تحقق این توافق، انتظار میرود قیمت انرژی بار دیگر کاهش یابد؛ موضوعی که به گفته او «به نفع کل جهان خواهد بود.»
واکنش بازارها و تداوم احتیاط سرمایهگذاران
امیدواری به پایان پنج ماه اختلال در عبور نفتکشها و کشتیهای حامل گاز از تنگه هرمز، علاوه بر کاهش قیمت نفت، موجب تقویت بازارهای سهام نیز شد. در آمریکا، شاخصهای والاستریت به روند صعودی خود ادامه دادند و شاخصهای اصلی بورسهای اروپا نیز در سطوح بیسابقه یا نزدیک به رکوردهای تاریخی بسته شدند.
با این حال، سرمایهگذاران همچنان با احتیاط تحولات را دنبال میکنند، زیرا پیش از این نیز چندین بار از احتمال توافق میان واشینگتن و تهران خبر داده شده بود، اما این مذاکرات به نتیجه نرسیده است.
این احتیاط در حالی ادامه دارد که امروز سهشنبه یک کشتی باری در تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفت؛ رخدادی که همزمان با اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره امکان بازگشایی این آبراه ظرف چند ساعت روی داد.
پاتریک مانلی، استراتژیست بازار در گروه Tickmill، گفت بازارها اکنون در حال قیمتگذاری سناریویی هستند که در آن خطر تشدید فوری تنشهای نظامی کاهش یافته، اما هنوز هیچ تضمینی برای بازگشت کامل تنگه هرمز به شرایط عادی وجود ندارد.
تأثیر کاهش قیمت نفت بر شرکتهای انرژی
کاهش قیمت نفت بر سهام شرکتهای بزرگ انرژی نیز تأثیر گذاشت. سهام شرکت بریتانیایی BP در بورس لندن نزدیک به پنج درصد افت کرد؛ این در حالی است که این شرکت اعلام کرده سود سهماهه دوم آن بیش از دو برابر شده است. معاملهگران معتقدند این رشد سودآوری از پیش در قیمت سهام منعکس شده بود.
در همین حال، شرکت آرامکوی عربستان سعودی از رشد ۴۴ درصدی سود خالص خود خبر داد. همچنین پنج شرکت بزرگ انرژی غربی شامل BP، Chevron، ExxonMobil، Shell و TotalEnergies در مجموع نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار سود خالص برای دوره آوریل تا ژوئن گزارش کردند.
در سایر بازارها، سهام شرکت هواپیمایی لوفتهانزا پس از هشدار درباره تأثیر نوسانات هزینه سوخت جت بر سود سالانه، هشت درصد کاهش یافت.
سرمایهگذاران همچنین در انتظار انتشار گزارش درآمد شرکت اسپیسایکس و دادههای اشتغال آمریکا در روزهای آینده هستند؛ دادههایی که میتواند چشمانداز سیاست نرخ بهره در بزرگترین اقتصاد جهان را روشنتر کند.
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