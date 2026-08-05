3 ساعت پیش

شهباز شریف و عاصم منیر با هدف گفت‌وگو درباره‌ی امنیت دریایی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، راهی ریاض می‌شوند تا با مقام‌های ارشد عربستان سعودی دیدار کنند.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، روز پنج‌شنبه ۶ اوت ۲۰۲۶ (۱۵ مرداد ۱۴۰۵) برای گفت‌وگو با مقام‌های عالی‌رتبه‌ی عربستان سعودی به این کشور سفر می‌کنند. این سفر در حالی انجام می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه‌ی هرمز در صدر برنامه‌های منطقه‌ای قرار دارد.

شبکه‌ی عربیه به نقل از منابع پاکستانی گزارش داد که شریف و منیر در این سفر درباره تحولات امنیتی منطقه و مناسبات دفاعی رایزنی خواهند کرد. انتظار می‌رود امنیت دریایی و وضعیت گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان واشنگتن و تهران از موضوعات اصلی این مذاکرات باشد. پاکستان در ماه‌های اخیر کوشیده است در کنار عمان و قطر، نقشی میانجی‌گرانه در تنش‌های جاری ایفا کند.

حضور هم‌زمان عالی‌ترین مقام اجرایی و ارشدترین مقام نظامی پاکستان در این سفر، نشان‌دهنده‌ی اهمیت ابعاد سیاسی و امنیتی این مأموریت است. اسلام‌آباد که از یک سو با تهران روابط مرزی و سیاسی دارد و از سوی دیگر از پیوندهای راهبردی اقتصادی و نظامی با ریاض برخوردار است، تلاش می‌کند از گسترش درگیری‌ها در منطقه جلوگیری کند.

این سفر در شرایطی صورت می‌گیرد که گزارش‌های متناقضی از روند تماس‌های ایران و آمریکا منتشر شده است. در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، از پیشرفت در گفت‌وگوها سخن گفته، وزارت امور خارجه ایران مذاکره‌ی مستقیم با واشنگتن را رد کرده و بر رایزنی با عمان برای تدوین سازوکاری جهت عبور امن کشتی‌ها تأکید دارد.

بر اساس گزارش گاردین، پاکستان در کنار عمان و قطر در رایزنی‌ها برای ایجاد یک طرح موقت کشتیرانی مشارکت دارد. این طرح ممکن است امکان عبور محدود و امن کشتی‌ها را فراهم کرده و موضوعات اختلافی را برای یک دوره‌ی ۶۰ روزه به تعویق بیندازد. روابط پاکستان و عربستان سعودی دارای ابعاد گسترده‌ی ارزی و دفاعی است و ریاض همواره یکی از حامیان مالی و تأمین‌کنندگان اصلی انرژی اسلام‌آباد بوده است.