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اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران، روز چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که ایران و عمان درباره‌ی مختصات جغرافیایی یک مسیر تازه برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به تفاهم رسیده‌اند. وی با اشاره به اینکه متن بیانیه‌ی مشترک در مرحله‌ی تنظیم نهایی است، تأکید کرد که هنوز توافق جامعی برای تأمین امنیت کامل کشتیرانی حاصل نشده است.

مذاکرات کارشناسی میان دو کشور طی دو ماه گذشته بر موضوعات فنی، حقوقی و زیست‌محیطی متمرکز بوده است. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که این تفاهم می‌تواند نحوه مدیریت عبور کشتی‌ها به خلیج فارس را تغییر دهد، اما مسائلی همچون شیوه‌ی بازرسی‌ها و احتمال دریافت هزینه‌ی عبور همچنان در دست بررسی است. بقایی خاطرنشان کرد که توافق دوجانبه با عمان به‌تنهایی برای تضمین امنیت کافی نیست و حضور نظامی آمریکا و محدودیت‌های دریایی علیه ایران را از موانع اصلی عادی‌سازی وضعیت دانست.

تنگه‌ی هرمز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان، نقشی حیاتی در قیمت جهانی سوخت و هزینه‌ی بیمه‌ی کشتی‌ها دارد. در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، از احتمال توافق برای بازگشایی این مسیر سخن گفته است، مقام‌های ایرانی تأکید دارند که مذاکرات فعلاً تنها میان تهران و مسقط جریان دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین شایعات مربوط به سفر فوری مقام‌های عالی‌رتبه‌ی ایران به پاکستان و قطر را رد، اما بر ادامه‌ی تماس‌های سیاسی با این کشورها تأکید کرد.