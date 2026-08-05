پیام پرزیدنت بارزانی به مناسبت بیستوچهارمین سالگرد انتشار روزنامهی المدی
پرزیدنت بارزانی در پیامی، تداوم فعالیت این مؤسسهی رسانهای را گامی مهم در تقویت روزنامهنگاری حرفهای و فرهنگ در عراق دانست.
پرزیدنت مسعود بارزانی، روز چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) در پیامی، بیستوچهارمین سالگرد آغاز به کار روزنامهی عراقی "المدی" را به فخری کریم، رئیس این مؤسسه و تمامی کارکنان آن تبریک گفت. پرزیدنت بارزانی در این پیام برای مجموعهی رسانهای المدی در مسیر تداوم فعالیتهای فرهنگی و اطلاعرسانی آرزوی موفقیت کرد.
در پیام پرزیدنت بارزانی آمده است که روزنامهی المدی طی دو دههی گذشته نقش برجستهای در تثبیت ارزشهای روزنامهنگاری آزاد، تقویت مسئولیت ملی و غنیسازی فضای فرهنگی عراق ایفا کرده است. پرزیدنت بارزانی پایداری این مؤسسه در شرایط متغیر و دشوار سیاسی و امنیتی عراق را رویدادی شایستهی توجه و تقدیر توصیف کرد.
مؤسسهی المدی به ریاست فخری کریم، علاوه بر حوزهی خبر، در زمینهی نشر کتاب و برگزاری جشنوارههای هنری نیز فعال است. فخری کریم که در سال ۲۰۲۵ میلادی به عنوان "شخصیت رسانهای سال" در دبی انتخاب شد، روابط نزدیکی با رهبران اقلیم کوردستان دارد. پرزیدنت بارزانی در پایان پیام خود ابراز امیدواری کرد که این رسانه همچنان در خدمت به جامعه و انتقال واقعیتها پیشگام باشد.