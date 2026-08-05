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معاون وزارت امور خارجه‌ی ایران اعلام کرد که بخش عمده‌ی مسیر پیشنهادی جدید در آب‌های سرزمینی ایران و بخش دیگر در آب‌های عمان قرار خواهد داشت.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه‌ی ایران، روز چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) جزئیات تازه‌ای از تفاهم با مسقط درباره‌ی چارچوب جغرافیایی مسیر موقت در تنگه هرمز را ارائه کرد. وی اظهار داشت که این مسیر جایگزینِ مسیرهای پیشین در نزدیکی جزیره‌ی لارک و آب‌های عمان خواهد شد و احتمالاً برای مدتی بین ۲ تا ۴ ماه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

غریب‌آبادی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تأکید کرد که ایران دخالت کشورهای ثالث در تعیین مسیرهای این تنگه‌ی راهبردی را نمی‌پذیرد و تصمیم‌گیری در این باره منحصراً در اختیار ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی است. وی همچنین در خصوص "یادداشت تفاهم اسلام‌آباد" توضیح داد که موضوع عبور رایگان کشتی‌ها تنها یک چارچوب راهنما بوده و تصمیم نهایی درباره‌ی دریافت عوارض در مراحل بعدی مذاکرات اتخاذ خواهد شد.

معاون معاون وزیر امور خارجه ضمن متهم کردن آمریکا به نقض تعهدات و تشدید تحریم‌های نفتی، هرگونه مذاکره‌ی مستقیم با واشنگتن را رد کرد. با این حال، وی تأیید کرد که تهران پیام‌هایی مبنی بر آمادگی طرف آمریکایی برای بازگشت به تعهدات پیشین دریافت کرده است. علی‌رغم اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر نزدیکی توافق، غریب‌آبادی تأکید کرد که متن نهایی همچنان نیازمند حل اختلافات بر سر مسائل امنیتی و کنترل عوارض است.