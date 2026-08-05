موافقت رئیس اقلیم کوردستان با ترفیع درجهی ۹۱۰ افسر شورای امنیت
نچیروان بارزانی با صدور فرمانی حکومتی، ارتقای رتبهی نظامی افسرانی را که مراحل قانونی خود را سپری کردهاند، تأیید کرد.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) فرمان ترفیع درجهی ۹۱۰ افسر شاغل در تشکیلات شورای امنیت اقلیم کوردستان را امضا کرد.
بر اساس اعلام ریاست اقلیم، این افسران مدت قانونی لازم را در درجات فعلی خود سپری کرده و تمامی مراحل اداری و ارزیابیهای عملکردی مربوط به ارتقای آنان تکمیل شده است.
در بیانیهی رسمی ریاست اقلیم آمده است که این فرمان با استناد به اختیارات پیشبینیشده در قانون ریاست اقلیم کوردستان صادر شده است. این اقدام بخشی از روند دورهای ارتقای درجات در دستگاههای نظامی و امنیتی اقلیم محسوب میشود. پیش از این نیز در ۲۵ مه ۲۰۲۶ (۴ خرداد ۱۴۰۵)، فرمانهای مشابهی برای فارغالتحصیلان دانشکدهی نظامی قلاچولان و افسران ادارهی کل آسایش صادر شده بود.
شورای امنیت اقلیم کوردستان نهاد اصلی هماهنگکنندهی فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی و حفاظت از تأسیسات حساس است. مقامهای دولت اقلیم کوردستان تأکید دارند که اجرای منظم ترفیع درجات، با هدف حفظ سلسلهمراتب حرفهای و جلوگیری از تأخیر در حقوق خدمتی نیروها انجام میشود. این فرمان در حالی صادر میشود که تلاشها برای اصلاح ساختار امنیتی و یکپارچهسازی نیروها در اقلیم همچنان ادامه دارد.