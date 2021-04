Mesrûr Barzanî: Pêkanîna Herêma Aram, bicihanîna erkê herî mezin ê mirovî bû

Hewlêr (K24) – Konferanseke taybet li ser salvegera biryara 688an û pêkanîna Herêma Aram ji bo Herêma Kurdistanê, li Parlamentoya Brîtanyayê birêve çû.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî beşdarî konferansê bû û spasiya Serokwezîrê wê demê yê Brîtanyayê Sir John Major û welatên hevpeyman û wan kesên ku rola wan di pêkanîna Herêma Aram de hebû, kir. Herwiha daxwaz kir ku di piştevanîkirin û xebata li ser doza Kurd de berdewam bibin.

Mesrûr Barzanî diyar kir: “Pêkanîna Herêma Aram bêguman bicihanîna erkê herî mezin ê mirovî bû di serdema modern de. Em ji kêmneteweke serkutkirî, guherîne bo penagehek ji bo wan kesên ku ji destê kuştin û serkutkariyê ji Iraq û Sûriyê direvin. Ev jî bi zelalî diyar bû ku Papa Francis serdana Kurdistanê kir. Rêya me bi dawî nebûye, hê jî pêwîstiya me bi we heye, hê jî pêwîstiya me bi hevkariya navdewletî heye, hê jî pêwîstiya me bi hevkariya Amerîka, Fransa, Brîtanya û hemû kesên ku alîkariya me kirin, vê Herêma Kurdistanê ava bikin ku sembola azadî û serkeftinê ye. Di demên borî de çend demên me yên dijwar hebûn. Ya herî dawî jî di sala 2014an de bû, ku xaleke werçerxanê bû ji bo Kurdistanê, da ku were zanîn ku Kurdistan çi qas girîng e, weke ku we di sala 1991ê de kir, xwîna Pêşmerge bû, bi hevkariya Hevpeymanan efsaneya DAIŞê û xelafeta wê têk bir, ku gef li azadiya xelkê û aramiya cîhanê dixwar. Ez ji we daxwaz dikim ku bibin handerên Kurdistanê, em dixwazin pişta xwe bi we ve girê bidin, da ku piştgiriya doza Kurdan li parlamento, hikûmet û sektora bazirganiyê yên Brîtanyayê bikin.”

Serokwezîrê berê yê Brîtanyayê John Major daxwaz dike ku hikûmeta welatê wî bi heman şêweya 30 sal berê, ligel civaka navdewletî bixebite ji bo piştevaniya zêdetir li Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji hemû aliyan ve.

John Major diyar kir: “Fikra Herêma Aram li Brîtanyayê hat danîn, ji aliyê Yekîtiya Ewropayê ve hat piştevanîkirin, ji aliyê Amerîkayê ve hat pesendkirin, li Neteweyên Yekbûyî jî biryar hat dayîn. Rê li ber êrîşên esmanî yên rejîma Sedam ên bi ser gelê Kurd de hat girtin. Niha jî wek hemwelatiyekî asayî, hezkirin û pêzanîna min heye ji bo gelê Kurd, ji bo wêrekiya Pêşmerge, ku di rûbirûbûn û têkbirina tundrewan de qurbanî dane. Pêzanîna min ji bo bexşendeyiya gelê Kurd heye ku bi milyonan aware li xwe girtine. Ez dizanim niha Hikûmeta Brîtanyayê çi qas girîngî dide pêwendiyên xwe yên bi Hikûmeta Herêma Kurdistanê re, çimkî nirxên me yên hevbeş hene di rûbirûbûna terorîzm û pabendbûna bi nirxên demokrasî û lîberalîzmê. Bêyî wan, ti hemwelatiyek nikare jiyaneke azad û asayîş bijî. Ez baş dizanim ku hê jî Hikûmeta Herêma Kurdistanê çavê wê li piştevanî û niyetpakiya Hikûmeta Brîtanyayê ye. Me bi şanazî alîkariya Pêşmerge û xelkê Kurdistanê kiriye û di alîkariyan de jî berdewam dibin. Alîkariya berdewamiya wan alîkariyan jî ew e ku em dixwazin Hikûmeta Herêma Kurdistanê bihêz bibe û siberojeke baş ji bo hemwelatiyên Kurd pêk were. Çavê min lê ye ez werim Herêma Kurdistanê û wê cadeyê bibînim ku navê min lê hatiye danîn. Ez spasiya wefa û bexşendiyaya gelê Kurdistanê dikim.”

Wezîrê kurd ê hikûmeta Brîtaniya Nadim Zehawî yê ku niha Wezîrê Dabînkirina Vaksînê yê li wî welat e got: Ez spasiya hikûmeta Brîtaniya û John Major dikim, ji ber ku netewa min diparêzin. Soz da ku wê di rûbirûbûna Koronayê de jî alîkariya gel û Hikûmeta Herêma Kurdistanê bike.

Nadim Zehawî got jî: "Di sala 1991 'an de ez ciwanekî Brîtanî ê bi regez kurd bûm, li vir li kolanên Londonê me kampîn dikirin ji bo piştgiriya kurdan û li dijî hovîtiya ku rejîma Beisê li dijî kurdan pêk dianî, ji kîmyabarana Helebce, enfal û ji navbirina 182 hezar Kurdan heta bi koçberiya milyonî. Serokwezîr Mesrûr Barzanî ez baş dizanim ku kurd hertim di têkoşîn û avakirina demokrasiyê de pişta xwe bi xwe ve girêdane ku niha bûye devereke aram û penagehek ji bo ol û neteweyên cuda. Hûn ê jî li pey şopa bavê xwe bin dema ku di sala 1992an de li çiyayekî berfîn pêşwazî li me û li gelek kesên ku niha di vê konferansê de kir. Ji ber vê yekê ez spasiya Sir John Major dikim ku ji bo parastina miletê min kedeke pir baş daye. Di şerê li dijî DAIŞ'ê de kurd bûn mertal û cîhan parastin. Ji bilî van hemû zor û zehmetiyan, niha Covid-19 gihîştiye Kurdistanê. Ez kêfxweş im ku vaksîna Astananik ê Brîtanî gihîştiye Herêma Kurdistanê û gelê Kurd wê wergirin û ez ê jî wek Wezîrê Dabînkrina Vaksînê li Brîtanyayê li gel we bim."

Di konferansa taybet a hikûmeta Herêma Kurdistanê de, grûpa dostaniya Kurdistanê - Brîtaniya li Parlamenatoya Brîtaniya behsa rola ragihandinê û rojnamevanan di gihandina êş û azarên gelê kurd de bi wêne, vîdyo û raportan bi girîngî hate behskirin. Beşdarvanan Hikûmeta Herêma Kurdistanê wek mînakeke serkeftî li Rojhilata Navîn bi nav kirin. Her wiha daxwaz dikin ku çawa berê ew piştevanê gel û Hikûmeta Herêma Kurdistanê bûn, niha jî di hemû astan de piştevaniya xwe berdewam bikin.