Li Diyarbekirê pêketina bi Koronayê zêde dibe

Diyarbekir (K24) – Li Diyarbekirê vîrusa Koronayê her ku diçe metirsîdartir dibe û li gorî daneyên Jûra Bijişkên Diyarbekirê, rojane kêmzêde 2 hezar û 300 kes tûşî koronayê dibin û di nexweşxaneyan de jî 650 nexweş tên dermankirin.

Belavbûna vîrusa Koronayê li Diyarbekirê di asteke metirsîdar de berdewam e ku li gorî daneyên ji aliyê Jûra Bijişkan a Diyarbekir ve hatine parvekirin li Diyarbekirê rojane kêmzêde 5 hezar test tên kirin û ji van testan jî 2 hezar 300 test pozîtîf derdikevin. Derbarê vê rewşê de jî bijişk balê dikêşin kêm eleqeya bo vaksînbûnê. Rêveberê Nexweşxaneya Selahaddîn Eyyubî Sedat Ozkul amaje dike ku li Diyarbekirê hîn jî eleqeya bo vaksînê begihiştiye asteke baş û ev yek dibe sedem tûşbûn zêdetir bibe û bi vê yekê ve girêdayî jî li nexweşxaneyan bo dermankirina tûşbûyîyan beşên nû tên vekirin.

Serbijişkê Nexweşxaneya Selahaddîn Eyyubî, Sedat Ozkul ji K24ê re got: “Li nexweşxaneya me hijmara kesên ku li serwîsê ji ber koronayê tên dermankirin 44 e, lê beşa me ya lezgîn ji nexweşan tije bûye û ji ber vê yekê em neçar man ku beşeke nû ya lezgîn bo nexweşan vekin. Rewş metirsîdar e, sedem kêmvaksînbûn e. Tekane rêbaza xweparastinê ji koronayê vaksîn e. Bila welatiyên me vaksînê bi kar bînin. Ji bo parastina xwe û heskiriyên xwe bila vaksînê li xwe bidin.”

Di nexweşxaneyan de li ber xalên pişkinînê welatî dikevin rêzê û ev rêz carcaran dirêj dibe li gel vê yekê her çiqas xalên pişkinînê tijebin jî xalên vaksînê vale ne û bijişk hişyariyê didin ku tijebuna xalên pişkinînê ji valabuna xalên vaksînê ne û welatiyên ku nêrîna wan a bo vaksînê hatî guherîn berê xwe didin cihên vaksînbûnê.

Li Diyarbekirê hijmara vaksînên hatine bikaranîn ji 1 milyonî derbas kiriye û hijmara kesên 2 caran vaksîn li xwe dane jî 353 hezar e. Li gorî daneyên Wezareta Tendirustiyê jî Diyarbekirê rêjeya bikaranîna vaksînê %53 ye û bijişk didin zanîn ji bo ku rê li ber tûşbûna metirsîdar were girtin divê rêjeya bikaranîna vaksînê bibe %75.