Parêzgarê Dihokê: Me 1744 km rê çêkirine û projeyeke din a stratejîk dê were cîbicîkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Parêzgarê Dihokê Elî Teter îro 20ê Îlonê di merasîma vekirina rêya Laleş-Şêxanê de ragihand, Kabîneya Nehem, tevî hemû krîz û astengiyan, di warê avedaniyê de nesekiniye û bi hezaran kîlometre rê li parêzgehê hatine çêkirin. Herwiha, mizgîniya projeyeke nû ya stratejîk jî da xelkê deverê.
"Projeyên Avedaniyê Ranawestîne"
Elî Teter di gotara xwe de destnîşan kir, salek berê Serokwezîr Mesrûr Barzanî kevirê bingehîn ê vê projeyê danîbû û îro jî ew bi xwe projeyê vedike.
Herwiha got: "Par kevirê bingehîn ji bo hejmarek projeyan hate danîn û para şêr gihîşt Şêxanê, ku mînakeke ciwan a pêkvejiyanê ye. Ev proje rêzgirtineke ji bo çanda pêkvejiyanê ya li Kurdistanê."
Parêzgarê Dihokê tekez kir, di dema Kabîneya Nehem de, tevî hemû krîzan, karwanê avedaniyê berdewam bûye û got: "Me di nava pênc salan de 1,342 proje cîbicî kirine. Ji wan, 894 proje hatine temamkirin û ketine xizmeta welatiyan, herwiha kar li ser 448 projeyên din berdewam e."
Parêzgeha Dihokê di Warê Rê û Banan de:
Parêzgar Elî Teter amarên berfireh ên projeyên rê û banan li sînorê parêzgeha Dihokê eşkere kirin:
- Rêyên Sereke: 517 kîlometre rêyên derveyî bajaran hatine çêkirin.
- Rêyên Gundan: Rêyên 228 gundan hatine qîrkirin ku dirêjahiya wan digihîje 677 kîlometreyan.
- Rêyên Nav Bajaran: Bi dirêjahiya 550 kîlometreyan rêyên nav bajaran (ji 10 metreyî heta 60 metreyî) hatine çêkirin.
- Koma Giştî: Bi giştî li parêzgeha Dihokê 1,744 kîlometre rê û cade hatine qîrkirin.
Mizgîniyeke Nû ji bo Xelkê Şêxanê
Elî Teter mizgîniyeke din da xelkê Şêxanê û ragihand, Serokwezîr Mesrûr Barzanî biryar daye ku projeya rêya dualî ya ji Pira Baedrê heta Dihokê were cîbicîkirin. Got jî: "Rêyeke pir xirab li wê deverê heye. Serokê Hikûmetê biryar da ku ew rê jî bibe ducarî da ku hatûçûna xelkê ya ber bi Dihokê ve hêsantir bibe."
Herwiha hat eşkerekirin ku kompaniya "Northlight" projeya rêya Laliş-Şêxanê du meh beriya dema diyarkirî temam kiriye û weke xizmetekê, kolan û rêyên navxweyî yên çend gundên derdorê jî qîr kirine.