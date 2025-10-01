Li ser sînorê Sûriye-Libnanê teqîn çêbû
Navenda Nûçeyan (K24) – Li herêma Cûsiyê ya li ser sînorê di navbera Sûriye û Libnanê de, îro 1ê Cotmehê teqîneke bihêz çêbû. Li gorî zanyariyên destpêkê, di encama bûyerê de leşkerekî artêşa Sûriyeyê jiyana xwe ji dest daye.
Li gorî agahiyên ji çavkaniyên xwecihî û medyaya Libnanê hatine wergirtin, bûyer li nêzîkî deriyê sînorî yê Cûsiyê, li aliyê Sûriyeyê yê sînor, qewimiye.
Hate ragihandin, sedema teqînê, mûşekeke ku ji bermahiyên şer bû û berê neteqiyabû, hatiye diyarkirin.
Çavkaniyan herwiha piştrast kirin ku di encama teqîna wê mûşekê de leşkerekî Sûriyeyê hatiye kuştin.