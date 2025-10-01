Kesûkarên şehîd û Enfalkiriyên Kurdistanê wekî yên Iraqê gelek serpişkiyan werdigirin
Navenda Nûçeyan (K24) - Cîgirê Serokê Encûmena Nûnerên Iraqê amaje da ku, kesûkarên şehîd û Enfalkiriyên deverên derveyî Herêma Kurdistanê dê wekî yên şehîdên Iraqê feydeyî werbigirin û dê gelek serpişkî hebin.
Cîgirê Serokê Encûmena Nûnerên Îraqê Şaxewan Ebdila îro (Çarşem, 1ê Cotmeha 2025ê) ragihand, “Ez pîrozbahiyê li kesûkarên şehîd û Enfalkiriyên Kerkûkê û hemî deverên din ên li derveyî Herêma Kurdistanê dikim, ji ber guhertinên Qanûna Şehîdan bi awayekî ku kesûkarên şehîd û Enfalkiriyên deverên li derveyî Herêma Kurdistanê ji mafên ku ji şehîdên Iraqê re hatine dayîn feydeyî werbigirin.”
Li gorî guhertina wê qanûnê, hemî kesûkarên şehîd û Enfalkiriyan dê ji dirêjkirina dema xizmetê, lêborîna ji bacê û mafê rûniştina belaş li derveyî welatî ji bo xwendina PhDyê, û herwesa dana serpişkiyê ji bo liberçavwergirtina dozên nexweşan ji hêla komîteyên tenduristiyê ve û şandina wan ji bo derveyî welatî û hejmareke serpişkiyên din feydeyî werbigirin.