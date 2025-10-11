PDK li Kerkûkê bi karnavaleke mezin dest bi bangeşeya hilbijartinê dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li Kerkûkê bi lidarxistina yekemîn karnavala xwe ya cemawerî, bi awayekî fermî dest bi kampanyaya xwe ya hilbijartinê dike. Di karnavalê de ku biryar e saet 16:00'an dest pê bike, dê her 24 berbijêrên lîsteyê amade bin û bernameya xwe ya kar pêşkêşî dengdêran bikin.
Li gorî agahiyên ji cihê karnavalê, amadekariyên berfireh hatine kirin û nêzîkî 12 hezar kursî ji bo beşdaran hatine danîn. Her wiha, wêne û posterên berbijêrên lîsteya hejmar 275 li seranserê qada çalakiyê hatine daliqandin, ku atmosfera hilbijartinê bi awayekî xurt nîşan dide.
Berbijêr: Em ê Desthilatê Vegerînin Polîsên Xwecihî
Berbijêrên PDK'ê di daxuyaniyên xwe de bal kişandin ser armancên xwe yên sereke ji bo Kerkûkê. Yek ji berbijêran ragihand: "Bernameya me vegerandina li ser xala destpêkê ya avakirina hikûmeta Iraqê ye, ku li ser bingeha lihevkirin, hevsengî û hevbeşiyê hatiye damezrandin. Em hêvîdar in bibin xizmetkarên baş ên xelkê Kerkûkê."
Berbijêrekî din jî behsa pirsgirêkên heyî kir û soza çareserkirina wan da: "Bernameya me ew e ku em rewşa leşkerîtiya ku li Kerkûkê heye, ji holê rakin û desthilat vegere destê polîsên xwecihî. Her wiha li Zanîngeha Kerkûkê pirsgirêka bersivdana xwendekaran a bi zimanê Kurdî heye ku rêgirî li wan tê kirin. Em ê vê bikin proje û yasa da ku êdî rê li wan neyê girtin." Wî her wiha bi îşareta hejmara xwe ya 24'an soza "24 saetan xizmetê" da xelkê Kerkûkê.
Peyama PDK'ê: Em ê Xweşguzeraniyê Bînin Kerkûkê
Berpirsê Liqa Sê ya PDK'ê li Kerkûkê jî peyameke taybet da û got: "Em daxwazê ji xelkê vî bajarî bi giştî û dengdêrên Partiyê bi taybetî dikin ku alîkarê me bin. Em dixwazin wê xweşguzeraniya ku li Kurdistanê di bin desthilata PDK'ê de hatiye dabînkirin, veguhezînin Kerkûkê jî."
Ev karnavala cemawerî ya mezin, weke destpêkeke bihêz a kampanyaya hilbijartinê ya PDK'ê li Kerkûkê tê dîtin û tê payîn ku hejmareke mezin ji alîgir û dengdêrên partiyê beşdar bibin.