Serokwezîr Mesrûr Barzanî Dêra Ûm Nûrê li Enkaweyê vedike
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Yekşem, 12ê Cotmeha 2025ê) Dêra Ûm Nûrê li bajarkê Enkaweyê vekir.
Dêra Ûm Nûrê li ser rûberê şeş hezar metran û bi çar milyar û 290 milyon dînaran li Enkaweyê hatiye çêkirin û cihê hezar kesan tê ve dike.
Li gorî gotina metranekî, vekirina wê dêrê ji bo Xiristiyanên Herêma Kurdistanê û deverê pir girîng e.
Bajarkê Enkaweyê yekane bajarkê Herêma Kurdistanê ye ku tu komelgeh û gundên wê tune ne û li navenda bajarê Hewlêrê ye.
Enkawe bi biryara Hikûmeta Herêma Kurdistanê li sala 2014ê bûye bajark. Piraniya şêniyên wî bajarkî Kildanî û Asûrî ne, ku piraniya wan girêdayî Dêra Katolîk a Kildanî ne.