Agirîn Ebdullah: Di Kabîneya Nehem de 718 projeyên rê û banan hatine cîbicîkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Birîkarê Wezareta Avadankirinê û Niştecîkirinê yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Agirîn Ebdullah ragihand, projeya rêya Gomespan-Simaquliyê ne tenê hêsankariyeke mezin ji bo hatûçûna di navbera Hewlêr, Silêmanî û Raperînê de ye, lê di heman demê de dê bibe piştgiriyeke stratejîk ji bo geşepêdana sektora geştiyariyê li herêmê.
Piştî vekirina fermî ya rêya dusayd a Gomespan-Simaquliyê ji aliyê Serokwezîr Mesrûr Barzanî ve, Birîkarê Wezareta Avadankirinê Agirîn Ebdullah ji K24ê re axivî û got: "Ev rê dê xizmeta wan projeyên geştiyariyê bike ku di paşerojê de li nêzîkî Bendava Gomespanê tên avakirin û herwiha dê gelek hêsankariyê ji welatiyan re peyda bike."
Ebdullah destnîşan kir, Kabîneya Nehem a Hikûmeta Herêma Kurdistanê di warê avakirina rê û banan de bûye "serdemeke zêrîn" û di vî warî de ev agahî parve kirin: "Di dema vê kabîneyê de, 718 proje ketine xizmeta welatiyan û 2,000 kîlometre rê hatine qîrkirin. Herwiha, ji bilî van, li ser zêdetirî 200 projeyên din jî erêkirin hatiye dayîn ku budceya wan digihîje sê trîlyon û 500 milyar dînaran."
Taybetmendiyên Teknîkî û Aborî yên Projeyê
Rêya nû ya Gomespan-Simaquliyê ku îro (19.10.2025) hat vekirin, projeyeke stratejîk e ku bi standardên bilind hatiye çêkirin. Hin taybetmendiyên projeyê ev in:
Dirêjahî û Budce: Dirêjahiya projeyê 22 kîlometre ye û bi budceya nêzîkî 210 milyar dînaran ji aliyê kompanyayên navxweyî ve hatiye cîbicîkirin.
Avahiyên Endezyarî: Di çarçoveya projeyê de 6 binbirek (underpass), 3 pirên bilind, 70 menfezên sindoqî, dîwarên piştgiriyê û hemû hêmayên trafîkê li gorî standardên navneteweyî hatine çêkirin.
Kalîteya Materyalan: Rê bi sê tebeqeyan hatiye qîrkirin û nêzîkî 300 hezar ton qîr jê re hatiye bikaranîn. Di tebeqeya dawî de madeya polîmer hatiye bikaranîn ku ev yek berxwedan û domdariya rêyê misoger dike.
Derfetên Kar: Di projeyê de 600 makîneyên curbicur û 2,000 karker û karmendên navxweyî beşdar bûne, ku ev yek roleke girîng di peydakirina derfetên kar û pêşxistina şiyanên xwemalî de lîstiye.
Yek ji taybetmendiyên herî girîng ên vê rêyê ew e ku li dora Bendava Gomespanê dizivire, ku ev yek di paşerojê de dê herêmê bike yek ji navçeyên geştiyarî yên girîng ên Herêma Kurdistanê û sûdeke mezin bigihîne vejandina sektora geştiyariyê.